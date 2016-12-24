В ДТП на въезде в Саранск погиб водитель «четверки»

Страшная авария произошла несколько часов назад на въезде в Саранск. Возле поворота на поселок «Озерный» столкнулись ВАЗ-2104 и иномарка китайского производства Brilliance. Как сообщают очевидцы трагедии, в результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель отечественного авто погиб на месте. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на встречную полосу одной из машин. Сейчас по данному факту проводится проверка.