В ДТП на въезде в Саранск погиб водитель «четверки»Репортер
Страшная авария произошла несколько часов назад на въезде в Саранск. Возле поворота на поселок «Озерный» столкнулись ВАЗ-2104 и иномарка китайского производства Brilliance. Как сообщают очевидцы трагедии, в результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель отечественного авто погиб на месте. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на встречную полосу одной из машин. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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