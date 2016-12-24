Российские сенаторы оценили ход подготовки Саранска к ЧМ-2018

На минувшей неделе в Саранске работала временная комиссия Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу. Данное формирование было создано 8 июля 2015 года с целью законодательного обеспечения подготовки к мундиалю и правового регулирования деятельности федеральных, территориальных и общественных структур, участвующих в его организации. В настоящее время в состав комиссии входят 22 человека, в том числе представители регионов - хозяев футбольного первенства, а также председатели пяти ключевых комитетов верхней палаты российского парламента.

Как подчеркнул по результатам поездки руководитель временной комиссии, председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, столица Мордовии стала последним городом, в котором побывали сенаторы. «Нам было важно узнать, насколько довольны болельщики, жители республики созданной инфраструктурой, как будет функционировать она в дни проведения матчей, и в особенности - в режиме наследия, - отметил он. - Могу сказать, что люди, трудившиеся на объектах, которые будут встречать гостей и участников чемпионата, уже сегодня задумываются, кто и как будет там тренироваться, насколько востребованными окажутся эти площадки».

В Саранске члены комиссии проинспектировали прежде всего стадион «Мордовия Арена». По единодушному мнению сенаторов, объект находится в отличном состоянии - газон хороший, кресла удобные, раздевалки уютные, прилегающая территория активно благоустраивается. Есть, впрочем, и недостатки. Например недостаточное количество тактильных указателей для людей с ограниченными возможностями. К слову, после чемпионата внешний облик стадиона несколько изменится. Часть трибун предполагается демонтировать, благодаря чему его вместимость сократится до 30 тысяч зрителей. Освободившиеся же площади будут отданы под торговые центры, фитнес-залы, зоны для занятий физкультурой и спортом.

В гостинично-жилом комплексе «Тавла» в дни чемпионата планируется разместить болельщиков и гостей, в том числе командированных в Мордовию сотрудников силовых структур. В дальнейшем, как известно, квартиры будут распределены среди нуждающихся, часть из них поступит и в свободную продажу. Председатель временной комиссии Совета Федерации выразил уверенность в том, что и после футбольного первенства туристический поток в республику не иссякнет. При этом программу передачи номерного фонда под жильё он назвал уникальной и интересной.

В лыжно-биатлонном центре гости ознакомились с созданными здесь условиями для тренировок воспитанников школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, а в Мордовской республиканской клинической больнице (которая в дни мундиаля станет уполномоченной больницей FIFA) пообщались с медицинским персоналом, посетили операционные блоки и приёмное отделение. Особое внимание было уделено оснащению Центра олимпийской подготовки и футбольно-легкоатлетического манежа, где в период ЧМ будет жить и тренироваться сборная команда Панамы. Не исключено, что в дальнейшем на существующей базе удастся открыть академию футбола со школой-интернатом для будущих спортивных знаменитостей.

Тема эксплуатации построенных объектов в режиме наследия поднималась и в ходе беседы членов временной комиссии с Главой Мордовии Владимиром Волковым. По словам краснодарского представителя в Совфеде Алексея Кондратенко, опыт организации Сочинской Олимпиады убедительно доказывает, что при грамотном подходе в регионе можно будет проводить спортивные состязания не только российского, но и мирового уровня. «Сейчас мы продолжаем изучать предоставляемые возможности, - заметил в ответ руководитель Мордовии. - В частности, активно взаимодействуем с Татарстаном, рассматриваем перспективы размещения здесь ряда федеральных спортивных центров». Глава республики заявил, что спортивные сооружения должны эксплуатироваться с максимальной загрузкой - как происходит, например, во Дворце водных видов спорта или в Ледовом дворце Саранска. Другое дело, что объекты мундиаля могут быть полезными не только отдельно взятому региону, но и стране в целом. Как заверили сенаторы, они готовы оказать региону необходимую поддержку при решении возникающих вопросов.