За расстрел премия - 15 тысяч рублей

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Мордовии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Владимира Келина. Правоохранители считают, что мужчина в лихие времена имел отношение к группировке «шиндяпинцы» и дважды принимал участие в расстреле бойцов противоборствующей преступной организации «Химмаш». 15 лет Келин находился в федеральном розыске, и только в октябре прошлого года оперативникам удалось его задержать в Нижнем Новгороде. Келину инкриминируют две статьи уголовного кодекса: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой» и «Незаконный оборот оружия».



Курс «молодого бойца»

Следствие полагает, что Владимир Келин имел отношение к группировке Виталия Шиндяпина - «шиндяпинцы». Бригада базировалась на Химмаше. В период расцвета численность этого криминального формирования составляла более 100 человек. В его составе было довольно много молодых людей, занимавшихся спортом: боксеры, борцы и т.д. При этом члены банды были неплохо вооружены - у них имелись автоматы, пистолеты, гранаты. Группировка занималась вымогательством денег у первых предпринимателей. Братки подмяли под себя часть автозаправок не только в Саранске, но и в Нижнем Новгороде.

В конце 90-х Шиндяпин в союзе с лидером «Юго-Западной» группировки Блохиным провозгласили себя хранителями уголовных традиций и противопоставили другим преступным сообществам города. Особую неприязнь у них вызывали «коллеги», которые пошли на контакт с предпринимателями. Внутри группировки «Юго-Запад» началась криминальная война между коновскими и блохинскими звеньями. Шиндяпин со своей бригадой активно поддержал бригаду Блохина. Конов же заручился поддержкой группировки «Химмаш». Так, «шиндяпинцы» и «химмашевские» вступили в открытую фазу противостояния. Как следствие этой криминальной войны - десятки убитых с обеих противоборствующих сторон. Сам Шиндяпин покинул столицу Мордовии и обосновался в Нижнем Новгороде, но и там его через некоторое время достали саранские киллеры.

Во время активной фазы вооруженного противостояния между «шиндяпинцами» и «Химмашем» Владимиру Келину поручили устранить бойцов конкурирующей бригады. В качестве киллера Владимир привлек «молодого» - 19-летнего Валерия Репкина (по просьбе следствия фамилия изменена). Парень попал в группировку в 15-летнем возрасте еще в 1998 году. Молодой человек учился в саранском колледже на правоведа.

В начале 2002 года к нему подошел «старший» - 32-летний Владимир Келин - и заявил, что давно приглядывался к нему, а затем напрямик предложил стать членом создаваемой боевой группы. Отказаться Репкин просто не мог, он прекрасно понимал, что в противном случае его ожидают весьма неприятные последствия. Бригадир объяснил, что у него возникли серьезные конфликты с противоборствующей группировкой, и разрешить их можно только силовым путем - ликвидировать оппонентов. С того времени Репкин стал получать в группировке «зарплату» - несколько сотен рублей в месяц.

Весной Келин позвал молодого бойца с собой в лес неподалеку от Ключаревских кладбищ. Владимир прихватил с собой пистолет ТТ. Старший показал подчиненному, как пользоваться оружием, после чего оба произвели четыре выстрела по деревьям. Из леса они возвращались через кладбище, где навестили могилу одного из друзей, павшего в бандитской войне. Здесь Келин все обставил в лучших традициях «героико-криминального» жанра - на могиле приятеля объяснил Репкину, что их друга убили именно те люди, с которыми придется разобраться.

При следующей встрече Келин поведал молодому, где живут обидчики, и показал их фотографии. От Репкина отныне требовалось скрывать свое более привилегированное положение от других участников группировки и вообще стараться с ними не контактировать. По указанию Келина Валерий должен был провести разведку и отследить, когда появляются недруги. Через некоторое время парень уже постоянно дежурил возле дома № 37 по ул. Гожувской, запоминая распорядок жизни будущих жертв.

Изрешетили недругов из двух ТТ

Днем расправы над неприятелями Келин назначил 17 мая 2002 года. Утром Репкин с наставником встретились у подъезда нужного дома. Примерно в 9 часов к дому подъехали «жигули» седьмой модели. Сидевший за рулем Сергей Масин быстро прошмыгнул в подъезд и появился на улице минут через 20 уже вместе с Игорем Потяновым. Целью расправы был именно Потянов. Киллеры выскочили из подъезда и практически одновременно открыли огонь из пистолетов ТТ по двум неприятелям.

Первыми выстрелами Репкин ранил Потянова в ноги. Однако тот смог пробежать несколько метров, пока киллеры продолжали стрелять вслед. Наконец, получив еще несколько ранений, Потянов упал. Валерий подошел и попытался сделать контрольный выстрел в голову, но подвела огневая подготовка, из-за сильного волнения пуля, выпущенная молодым, лишь задела ухо жертвы. Репкин снова нажал на спусковой крючок, но патронов в обойме больше не оказалось. Закончился боезапас и у Келина. Киллеры израсходовали все патроны, выбросили пистолеты и стремительно скрылись с места расправы. Они были уверены, что после многочисленных ранений их жертвы не имеют шансов на выживание. Но просчитались. «Скорая помощь» прибыла буквально через 3 минуты после звонка. Пострадавших доставили в больницу, где врачи сделали невозможное и вытащили парней буквально с того света - у Потянова пулей была перебита берцовая кость, другая пуля застряла в челюсти, имелось несколько сквозных ранений груди. У Масина врачи насчитали около 8 пулевых ранений грудной клетки.

За свою работу Репкин получил премию - 15 тысяч рублей. Более того, Келин в знак уважения и дружбы взял с собой почувствовавшего вкус крови Репкина отдохнуть на юга. Вместе с ними ездила в Новороссийск и дочь бригадира. После возвращения Келин узнал, что Потянов и Масин остались живы и находятся в больнице.

Неопытный киллер провалил операцию

Добивать жертв приказа от руководителей группировки не поступало, стрелки получили новое задание - выследить и ликвидировать Сергея Гречкина, на тот момент одного из звеньевых противоборствующего клана. Он проживал в том же доме, где и Потянов, по улице Гожувской, 37. Во время подготовки к очередной криминальной акции Келин купил себе и подручному мобильные телефоны с левыми симками. Связь держали только через них. Владимир достал и новое оружие - автомат Калашникова. Тренировочные стрельбы парни устроили в пойме реки Инсар.

Келин и Репкин на протяжении нескольких дней вели слежку за Гречкиным. Когда распорядок дня жертвы стал известен до мелочей, была назначена дата расправы - 28 августа 2002 года. Но ни в этот день, ни на следующий Гречкин не появлялся возле своего дома. Киллеры условились, что, когда Гречкин подъедет к дому на своей «двенашке», Келин позвонит на мобильник напарника и произнесет условную фразу: «Купи одну (или две, три, четыре) кассеты». Количество «кассет» должно было означать место, на котором в тот момент находится Гречкин.

Кодовую фразу Келин произнес в 11 часов 30 августа. Едва ВАЗ-2112 подъехал к дому, как из окна подвала, где скрывался Репкин, раздалась автоматная очередь. Но опять же молодого бойца подвела слабая военная подготовка - пули лишь прошили лобовое стекло машины, не задев Гречкина. Когда раздались выстрелы, водитель резко ударил по газам и мгновенно скрылся. Репкин бросил автомат в подвале, а сам с пистолетом ТТ за пазухой бросился из подъезда. Но, на его беду, в это время неподалеку проходили два оперативника из УБОП - Игорь Савостин и Сергей Бородулин. Они услышали стрельбу, увидели выбегающего из подъезда парня и бросились в погоню. Стрелок обернулся, достал ТТ и стал палить по преследовавшим его милиционерам, но в очередной раз промахнулся. Киллер добежал до дома № 11а по улице Сущинского и бросил пистолет в окно подвала. В тот момент Репкина настигли оперативники, сбили с ног и защелкнули наручники. Келин наблюдал за погоней со стороны, а когда увидел, что подельника взяли, быстро ретировался и ударился в бега.

Подельник Келина - Валерий Репкин - в 2003 году был осужден Верховным судом РМ за покушение на убийства. Мужчина уже освободился из колонии и теперь старается жить по закону.

ДНК-улика

По информации Следственного комитета по РМ, причастность Владимира Келина к инкриминируемым деяниям подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, в том числе генотипоскопической, и другими материалами уголовного дела. Сразу после второго расстрела был задержан подельник Келина. На допросе он рассказал, что в подвале дома за трубами спрятана сумка, в которой находились пистолеты ТТ. В последние годы с развитием технического прогресса эксперты получили возможность проводить сложные исследования. Одно из таких - генотипоскопическая экспертиза - позволило установить биологические материалы, которые находились на спрятанной киллерами сумке. Эксперты установили, что следы ДНК принадлежат Владимиру Келину.

Жил по поддельному паспорту

Задержать Келина удалось только в конце октября прошлого года. К оперативникам уголовного розыска МВД по РМ поступила информация, что беглец скрывается в Нижнем Новгороде. Для его задержания была создана межрегиональная следственно-оперативная группа. Помощь мордовским оперативникам оказали коллеги из ГУ МВД России по Нижегородской области. Келина взяли 28 октября в Нижнем в тот момент, когда он шел по улице.

Беглец долгие годы скрывался в городе на Волге, жил по поддельным документам, официально нигде не работал и частным порядком занимался пайкой микросхем, благо в свое время успел окончить Саранский электромеханический техникум. Правоохранители полагают, что с финансами Келину помогали оставшиеся на свободе соратники. После задержания стрелка предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Келина конвоировали в Саранск.

Несмотря на веские доказательства по делу, сам Келин воспользовался конституционным правом и от дачи показаний отказался. На следствии же обвиняемый выдвигал версии о непричастности. По его словам, во время расстрелов он находился в Нижнем Новгороде. Однако следователи заявили, что во время расследования алиби было опровергнуто собранными доказательствами.

Алексей Николаев