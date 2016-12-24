Главбух детсада похитила 3,7 миллиона рублей

Мать двоих детей 29-летняя главный бухгалтер детского дошкольного учреждения Лейля Манерова обвиняется в махинации на 3,7 млн рублей. Правоохранители считают, что эти деньги женщина похитила из бюджета. Главбух специально завышала финансовые потребности детского учреждения и забирала часть денег себе. Теперь ей предстоит отвечать перед Ленинским районным судом Саранска за мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Приказом заведующей МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» в сентябре 2012 года Лейля Манерова была назначена на должность главного бухгалтера детского сада, который располагается по улице Пушкина. Манерова быстро освоилась в должности и выяснила, что планово-экономический отдел муниципального казенного учреждения «Центр финансово-экономического обеспечения учреждений социальной сферы» производит выделение денег на нужды дошкольных учреждений. При этом обоснованность начисления и выплата вознаграждения конкретно по каждому работнику фактически ничем не удостоверялись. Поскольку реестр по заработной плате с разбивкой по каждому работнику детсада не представлялся, Манерова решила воспользоваться этим моментом и прикарманить казенные деньги.

С сентября 2013-го по март 2017 года с помощью программы «1-С Бухгалтерия» Манерова составляла ежемесячные заявки на заработную плату, единовременные пособия по беременности и родам, отпускные и больничные, в которые вносила липовые сведения о потребностях в финансировании. Таким образом главбух незаконно увеличивала полагающиеся к выплате суммы.

Для того чтобы скрыть хищения, Манерова вносила недостоверные сведения в отчеты, чтобы выплаченные сотрудникам детского дошкольного учреждения деньги не превышали выделяемых лимитов.

Манерова три с половиной года водила за нос руководство детского сада и муниципального распорядителя бюджетных денег. За это время она похитила 3 млн 770 тысяч рублей. Деньги дама потратила на личные нужды.

На следствии Манерова вину признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.