Во вторник в Пресс-центре республики состоялся брифинг, посвящённый созданию единого волонтёрского поискового движения «Поиск 13 регион». В беседе приняли участие руководитель Госкомитета РМ по делам молодёжи Наталья Помелова, а также представители полиции, МЧС и добровольцы движения.

Наталья Помелова напомнила, что текущий год Президентом России обозначен как Год добровольца и социальной активности. Инициатива по помощи в поиске пропавших людей в полной мере соответствует данному направлению. Люди по тем или иным причинам пропадают регулярно, и неравнодушные волонтёры, стремящиеся оказать помощь в их поиске, обратились в республиканский Госкомитет по делам молодёжи с предложением создать самостоятельный отряд по поиску пропавших.

Руководитель волонтёрского поискового движения «Поиск 13 регион» Наталья Клюткина рассказала, как был сформирован отряд, а также о поисках, в которых приняли участие добровольцы. «Цель отряда - помощь в поиске пропавших в тесном сотрудничестве с представителями полиции и МЧС. Со своей стороны мы можем оказать помощь в распространении информации о пропавших, расклейке ориентировок, сборе информации, проведении опросов с выявлением тех, кто что-то знает о пропавших, а также в активном поиске в районах, где они могут находиться. Мы призываем присоединяться к нашему движению всех неравнодушных людей».

«Одним из основных направлений нашей профессиональной работы является поиск пропавших без вести, - отметил начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РМ Сергей Маркин. - Помощь волонтёров в данном деле очень важна. Есть много примеров, когда именно работа добровольцев помогала нам обнаружить пропавших. С прошлого года мы работаем с руководителем волонтёрского поискового движения Натальей Клюткиной. Удачным примером нашего взаимодействия с волонтёрами под её началом стал случай, который произошёл в этом году и был связан с пропажей 9-летнего ребёнка. Помимо сотрудников полиции помощь в розыске оказали добровольцы. Несмотря на то что их движение существует недавно, руководитель буквально в течение часа собрала более 30 человек, которые организованно приняли участие в поиске».

Сергей Маркин считает, что в поиске пропавших, особенно детей и пожилых людей, очень важна оперативность. И помощь добровольцев в таких случаях бывает весьма результативной, как этой зимой, когда с помощью волонтёров, которые распространили информацию, была найдена и спасена пожилая женщина в городе Рузаевке.

«Добровольцы отряда «Поиск 13 регион» не только распространяют информацию в интернете и развешивают листовки, но и принимают участие непосредственно в поисках: они получали информацию, беседовали с людьми, осматривали районы, в которых видели потерявшихся. Мы полностью поддерживаем появление в республики данного движения и рассчитываем на взаимодействие с ними», - отметил представитель ведомства.

Начальник Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы Владимир Ахрёмкин рассказал, что в его ведомстве часто возникает проблема с потерявшимися грибниками: «Люди везут в лес своих бабушек и дедушек, которым зачастую трудно даже передвигаться. Получается, что потом их приходится разыскивать, и тут быстрота реагирования должна быть молниеносной. Мордовским волонтёрам есть на кого равняться: недавно мы работали во взаимодействии с подобной группой из города Сарова - искали заблудившегося в лесу. Они не только отлично подготовлены и экипированы, но и используют в поисках обученных собак. Их работа довольно эффективна».

Со своей стороны Владимир Ахрёмкин предложил помощь в подготовке добровольцев по поиску в лесах, что можно делать на базе МЧС. Это могут быть занятия по медицинской помощи, ориентированию, действию в тех или иных чрезвычайных ситуациях. «Если в плане работы с милицией важна информационная поддержка, то для нас более эффективна активная практическая помощь», - высказал мнение начальник службы.

Председатель Государственного комитета по делам молодёжи Мордовии поддержала инициативу добровольцев, предложив помощь в организации штаб-квартиры движения на базе Республиканского дома молодёжи. «Если в данной деятельности примут участие как можно больше человек, это благоприятно отразится на жизни всего региона. И, конечно же, хочется пожелать, чтобы пропавших было как можно меньше», - подвела итог Наталья Помелова.