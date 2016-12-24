«Сейчас деньги на концерты несут в основном малолетки»

Музыканты Garlic Kings уверены, что для прибыльного творчества сейчас «нужно делать музыку не для себя и для друзей, а для тех самых интернет-хомячков»

На минувшей неделе в Саранске отыграли концерт прощального тура питерские фолк-панки Garlic Kings. Семь участников представили необыкновенное шоу: среди используемых инструментов были волынки и балалайки, саксофон и гусли. Всё это было замешано на энергичной панк-эстетике Британии 70-х, а музыкальная программа включала в себя как собственные произведения коллектива, так и классические панк-, ска-, регги-композиции. Журналист «ВС» поговорил с их фронтменами Олегом и Кириллом о творческом пути, современном русском рэпе и о том, чем в последнее время дышит культурная столица нашей Родины.

- Насколько известно, принято решение закончить концертную деятельность группы. Почему?

- На панк-роке миллионов не заработаешь, поэтому и группа расходится. Панк в России никому не нужен, за исключением достаточно ограниченного числа настоящих фанов. Мы же, кто пытается продвигать фолк-панк, ещё меньше понятны большинству. Вообще нужно разделять понятия панк и рок. Наши дедушки с бабушками, которые ещё слушали рок на пластинках, привыкли к этому звучанию. Если перед роком подписать на альбоме приставку «фолк», пластинка потеряет в потенциале, так как никто просто не хочет начинать слушать что-то новое.

- Как вы оказались в Саранске?

- Мы приехали к вам во второй раз. В первый, когда мы планировали тур, у нас образовалось «окно» по пути в Саратов, и мы решили попробовать заехать к вам по приглашению ваших музыкантов. Надо сказать, что совершенно не пожалели. Хотя про Мордовию вообще ничего не знали. Поэтому приехали снова уже специально к вам, и нам опять оказали замечательный приём люди, с которыми мы уже успели подружиться.

- Какая музыка сейчас наиболее популярна среди питерской молодёжи?

- Рэп и техно. Да и вообще эта тенденция идёт по всей планете. Если твоё творчество не построено на этих двух стилях, в ближайшее время продвинуться в шоу-бизнесе будет сложно. Напротив, организовывать рейв-вечеринки очень модно, и на них можно зарабатывать вполне неплохо. Рэп - это то, что сейчас развивается наиболее активно, за последние годы произошёл очень большой скачок именно в русскоязычном рэпе. Но определённая конфронтация между рокерами и рэперами до сих пор присутствует, это можно либо принимать, либо нет. Даже у нас в группе на эту тему нет единства.

- Что можете посоветовать молодым музыкантам, которые хотят выйти на широкого слушателя?

- Нужно понять, что придётся делать в первую очередь продукт, который продаётся. Следить за новейшими тенденциями на Западе, копировать то, что популярно в первую очередь там. Если хочешь пробиться выше, нужно делать музыку не для себя и для друзей, а для тех самых интернет-хомячков. Это продукт массовый, и нередко он может резко контрастировать даже с тем, что нравится тебе самому. То есть, делая то, что популярно, придётся где-то даже переступать через себя.

- Сейчас в Саранске с молодыми музыкантами никто не занимается. Та самая «каморка, что за актовым залом», в которой наше поколение училось брать первые аккорды, закрылась…

- Зато в интернете появилось огромное количество битмейкеров, которые на своих каналах учат, как делать отличную электронную музыку, не выходя из дома, пользуясь только компьютером. Тусовки с гитарой во дворе уже никому не интересны. Вообще, в том числе и в Санкт-Петербурге, просматривается тенденция к тому, что люди начинают меньше ходить на живые концерты. Наступает новая культура интернета: трансляции, донаты… Собрать зал всё труднее, зато стало легче сделать на домашней студии свой проект, залить его на YouTube и набрать миллионы просмотров.

- Вообще есть мировая тенденция к тому, что люди всё меньше и меньше из дома выходят. Это не может не заставить волноваться…

- Предположим, у музыканта подписчиков на канале 50 тысяч человек. А зал он соберёт максимум на 200. И зачем ему это? Да, когда занимаются этим делом продюсеры, а концерт превращается в цирковое шоу с карлицами, медведями или раскрашенными под клоунов вокалистами, которые, к слову, вчистую копируют идеи своих западных коллег, - тогда народ, может, и придёт с мыслью: у нас нет денег на суперпопулярных Die Antwoord, ну так хоть посмотрим их российский аналог - Little Big. Вообще сейчас деньги на концерты несут в основном малолетки, и это не метафора - именно за интерес 14-летних идут масштабные бизнес-войны. Под Сургутом у друга театральная студия для детей 10-15 лет. Он рассказывал, как родители его воспитанников сами сняли два больших туристических автобуса и повезли детей за 200 километров в другой город, потому что там выступал Элджей.

- Какие группы вы можете назвать популярными среди малолеток сейчас?

- Очень большой хайп вокруг «Пошлой Молли». Быстро привлекли к себе внимание «Монеточка» и «Гречка» - молодые певицы, которым и 18 ещё нет. «Гречка» вообще роскошный проект - есть в Питере такая рок-лаборатория, называется «Ионотека». Вот там куча таких 15-летних девчонок тусуется. Она их яркая представительница и честно поёт о том, что их в этом возрасте волнует. Но это всё равно интересней, потому что культура современного поп-панка, которая пришла на смену субкультуре хипстеров, всё равно лучше. Вот эта вся фигня, когда по улице шляются толпы «привлекательных бородачей», была абсолютным дном. Сейчас в Питере всё больше совсем юных, раскрашенных, с волосами ярких цветов людей, татуированных с ног до головы, в «классическом» панковском рванье. И с ними, конечно, взаимопонимания гораздо больше.

- Вопрос Олегу: у тебя татуировка на лице… Но ведь ты - профессиональный джазовый музыкант, играешь в джазовом оркестре. Работать не мешает?

- Классический быдляческий вопрос: «Как это будет на тебе смотреться в старости» - совершенно не срабатывает. Мне кажется, лучше быть, по крайней мере, модным татуированным старичком, нежели стандартной развалиной. Ни разу не пожалел, что набил себе рисунок на лице! Смотрится отлично. А в оркестре… Пока закрашиваю тоналкой. Не хочу смущать преподавателя, к которому очень хорошо отношусь.

- Из Саранска очень много романтичных людей моего поколения переехали в Питер…

- Творческая атмосфера Петербурга - самая лучшая в России. В Питере идеальный ритм жизни, идеальный климат. Сейчас вообще тренд - переезжать из Москвы в Санкт-Петербург. И на нас, конечно, он своё влияние оказывает.

- Последний вопрос: какой-то протест и бунт в панке остался?

- Что касается Garlic Kings, то мы считаем себя продолжателями идеи панка, который зародился в Британии. Какого-то социального протеста там ещё не было. Пытаемся передать именно то весёлое мироощущение на своих концертах. А про панк… Как-то раз на радио мы сказали, что сейчас главным панком в России является Фэйс - 20-летний эпатажный рэпер Ваня Дрёмин, которого все ненавидят, но про которого все знают.

Александр РУЧИНСКИЙ