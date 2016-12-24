В Мордовии будут судить инспекторов ГИБДД, подделывавших результаты медицинского освидетельствования

Репортер

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников ГИБДД. Стражи дорог обвиняются в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Как было установлено в ходе следствия, 26 марта прошлого года два инспектора ДПС одного из районных отделов ГИБДД остановили грузовик, которым управлял житель Ельниковского района республики. В целях искусственного завышения показателей по выявлению и привлечению к ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, инспекторы сфальсифицировали результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя. В акт были внесены заведомо ложные сведения об установлении у водителя состояния алкогольного опьянения, соответствующего 1,739 мг/л.

Однако скрыть махинацию с документами не удалось. После того, как этот факт был выявлен, против сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело.

Как поясняют в прокуратуре РМ, следствие подошло к концу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Еще дороже?!

К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет

Афиша Саранска на 12 ииюня

Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Саранские сталкеры

Слово «сталкер» давно и прочно закрепилось в нашем лексиконе, но его значение понятно не каждому. Старшее поколение наверняка вспомнит об...
«Я верила врачам!»

Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию

«Уют» ждет первых посетителей

Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...

Конкурс красоты

№22  Анастасия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу