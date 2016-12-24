В Мордовии будут судить инспекторов ГИБДД, подделывавших результаты медицинского освидетельствования

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников ГИБДД. Стражи дорог обвиняются в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Как было установлено в ходе следствия, 26 марта прошлого года два инспектора ДПС одного из районных отделов ГИБДД остановили грузовик, которым управлял житель Ельниковского района республики. В целях искусственного завышения показателей по выявлению и привлечению к ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, инспекторы сфальсифицировали результаты освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя. В акт были внесены заведомо ложные сведения об установлении у водителя состояния алкогольного опьянения, соответствующего 1,739 мг/л.

Однако скрыть махинацию с документами не удалось. После того, как этот факт был выявлен, против сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело.

Как поясняют в прокуратуре РМ, следствие подошло к концу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.