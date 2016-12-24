«Распил» миллионов на дорожном ремонте

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Ни для кого не секрет, что сфера дорожного строительства в России одна из самых прибыльных в плане применения левых схем и «распила» бюджетных средств. Существует множество способов нажиться на строительстве и ремонте дорог. И неудивительно, что качество дорог в стране по-прежнему оставляет желать лучшего, а посему каждую весну на ремонт дорожного полотна выделяются все новые сотни миллионов бюджетных рублей.
Прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Крафт» Сергея Плотникова. Он обвиняется в покушение на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2016 года генеральный директор АО «Мордовавтодор» Дамир Валеев в сговоре с заместителем Андреем Грачевым и директором фирмы «Крафт» пытались провернуть махинацию на 5,2 млн рублей. Деньги эти принадлежали организации «Мордовавтодор» и выделены были в рамках государственных контрактов.
Валеев и Грачев прибыли на работу в Мордовию из Санкт-Петербурга и вскоре придумали схему, по которой можно было перекладывать в свои карманы миллионы рублей, выделенных государством на обустройство мордовских дорог. Для реализации этого плана замдиректора Грачев привлек к делу родственника - работавшего в Москве риелтором уроженца Мордовии Сергея Плотникова. В Мордовии Плотников быстренько открыл фирму «Крафт», которая по бумагам специализировалась на дорожных работах. На деле предприятие представляло собой фиктивное учреждение, контора по бумагам базировалась в глухой ичалковской деревне в полуразвалившемся строении.
Именно с фирмой «Крафт» руководство «Мордовавтодора» заключило договор субподряда. При этом ни дорожной техники, ни рабочих у организации не было. Работу за фирму выполняли сотрудники дорожных ремонтно-строительных управлений Саранска и районных центров Мордовии. По бумагам же выходило, что дорожные работы проводили сотрудники фирмы, которую возглавлял Плотников. Он составлял липовые акты и справки о стоимости выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в Мордовии. Мифических работ «Крафт» нарисовал аж на 5,2 млн рублей.
Деньги были обналичены через несколько фирм-однодневок и поделены между тремя участниками этой аферы. Вскоре о махинации стало известно сотрудникам регионального УФСБ по РМ. Оперативники задержали одного за другим Сергея Плотникова, руководителя «Мордовавтодора» Дамира Валеева и его заместителя Андрея Грачева. Все трое изначально категорически отрицали свою причастность к «распилу» денег, суд по ходатайству следователя на несколько месяцев отправил их в следственный изолятор. Позже фигуранты коррупционного дела одумались и заключили сделку со следствием. Все трое признали вину и раскаялись. Валеев и Грачев уволились из «Мордовавтодора». Ущерб предприятию обвиняемые возместили в полном объеме. Если учесть, что все заключили досудебное соглашение, судить Плотникова и его знакомых будут отдельно друг от друга. Первым перед Фемидой предстанет как раз директор фирмы «Крафт».
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.
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