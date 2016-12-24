Саранские сталкеры

Слово «сталкер» давно и прочно закрепилось в нашем лексиконе, но его значение понятно не каждому. Старшее поколение наверняка вспомнит об одноименном советском блокбастере и книге «Пикник на обочине». Молодежь, конечно, подумает об известной компьютерной игре. И каждый будет по-своему прав. В известном романе братьев Стругацких главный герой по прозвищу Сталкер зарабатывал на жизнь тем, что водил желающих в запретную Зону, в которой сам хорошо ориентировался. Современный сталкер - это человек, ищущий приключений на разных заброшенных и опасных объектах. Надев спецовку и вооружившись нехитрым инвентарём, сталкер нового времени отправляется исследовать недостроенные здания, закрытые территории заводов и хранилищ, заброшенные и полуразрушенные строения. Чем менее изведан объект, тем больше находится смельчаков для его исследования. Наверняка в черте любого города найдется пара-тройка пустующих сооружений, которые облюбовала молодежь, в том числе сталкеры.

Что такого занимательного в пустующих развалинах? Зачем идти туда, куда не просят? Об этом мы поговорили с двумя саранскими сталкерами. Своих имён они просили не называть по понятным причинам, а обозначили себя как «Академик» и «Iamsvoboda».

«В век высоких технологий молодёжь нашего возраста в основном предпочитает отдавать своё свободное время компьютеру, то есть заниматься чем-то менее активным. Но это нравится далеко не всем, и многие начинают заниматься исследованием урбанистического пейзажа: лазят по крышам, заброшенным домам, промышленным зонам… Тем местам, куда посторонним вход воспрещён. Но и интернет на это времяпрепровождение влияет - такие люди знакомятся, делятся опытом, гордятся выложенными фотографиями с таких странных мест. Поэтому мы можем говорить о формировании новой молодёжной городской субкультуры, которая уже обзавелась присущим ей сленгом, музыкой, формой одежды.

Нельзя согласиться с тем, что наше хобби - банальное хулиганство. Скорее для нас это спорт. Азарт, с которым ты готовишься, а потом исследуешь очередную «зону», сравним со спортивным.

У многих сталкинг начинается с лазаний по гаражам, впоследствии, взрослея, люди начинают исследовать более отдалённые и масштабные строения. Кому-то нравится высота. Таких людей называют руферами. Они записывают и выкладывают в тематических сообществах фото и видео с крыш, башен, стрелок подъёмных кранов. Кому-то, напротив, интересны катакомбы и подземная инфраструктура (диггеры). Но так как в нашем городе подземных коммуникаций, по которым можно было бы интересно погулять, мало, в основном в Саранске занимаются классическим сталкингом - всё что касается заброшек, заводов с большими территориями, бомбоубежищ.

Мы не можем сказать, что стали исследовать объекты в республике первыми. В Мордовии сталкинг развивается неравномерно: появляется заинтересованная группа, проводит несколько выходов, фотографирует, делает их описание. Потом люди теряют к этому занятию интерес. Так что описание расположения и советы, как попасть на некоторые места, мы нашли в интернете. Сейчас уже мы сами продвигаем тематическое сообщество, которое достаточно быстро перевалило за тысячу участников. Там же составляется карта интересных для нас строений и мест.

Одним из самых массовых сообществ в интернете, посвящённых сталкингу, является urban3p.ru. Есть там и наши отчёты. Например, как мы исследовали бомбоубежище на территории одной из больниц: «Войдя в незапертый наклонник, я был приятно удивлен. Гермодвери были в отличном состоянии, смазаны и не имели не капли ржавчины. Пройдя гермотамбур, имеющий две гермодвери, я попал в само убежище. В глаза сразу бросилось большое количество медицинского оборудования, оставленного на волю судьбы. Пройдя по убежищу, я нашел его план. Посетил комнату с полностью работоспособным ФВУ. В убежище присутствуют коммуникации, работают свет и водоснабжение. Далее я попал в архив, последние записи были датированы 2015 годом, тут-то я и понял, почему убежище в хорошем состоянии. В этой же комнате находился стеллаж с таблетками. Имеется работоспособный дизель-генератор с запасом солярки. Имущество ГО присутствует. На момент 2017 года убежище находится полностью в работоспособном состоянии».

Другой интересный объект - бомбоубежище станции Саранск-1. Оно небольшое и имеет необычную конструкцию: построено из двух цистерн, закатанных в бетон, в которые ведут две гермодвери. По нашей информации, в городе всего 82 бомбоубежища. При удачном стечении обстоятельств осмотреть можно почти все. Каждый такой объект имеет свою атмосферу. Здесь время как будто застыло.

Для первого серьёзного выхода мордовские сталкеры обычно выбирают завод ДСК на ТЭЦ-2. Это наиболее простой объект, на который просто попасть и где есть что посмотреть и сфотографировать. Там же располагается затопленное бомбоубежище, которое не похоже ни на какое другое. Нам удалось в него проникнуть. Правда, пришлось идти по колено в воде. Зато атмосфера здесь самая захватывающая - отблеск света фонаря по стенам, остатки оборудования. Всевозможные дозиметры, старые модели противогазов… Многие сталкеры из других городов коллекционируют такие находки.

Но бездумно хватать все подряд крайне опасно. Мы уже давно занимаемся сталкингом и понимаем, что можно брать в руки, а что нельзя. Например, в дозиметре ДП5М уже в крышке находится контрольный источник в виде стронция или цезия, которые достаточно серьёзно фонят. Также в бомбоубежище вполне возможно скопление опасного аммиака. Так что без знаний и подготовки лезть на такие объекты мы никому не рекомендуем.

Интересно с точки зрения исследователя бомбоубежище, расположенное в посёлке Луховка. Рядом можно осмотреть конюшню и заброшенную ветеринарную клинику. Некоторое оборудование вывозить не стали, что для нас, естественно, представляет интерес: всё выглядит очень атмосферно, и можно сделать удачные фотографии. Правда, здесь уже требуется некоторый опыт: например, мы с ходу попасть туда не смогли - вспугнула охрана.

Казалось бы, все такие места расположены на окраине города. На самом же деле сталкингом можно заняться и в самом центре. Большой интерес для нас представляет место по адресу: улица Льва Толстого, 6, где ранее располагалось здание ФСБ, которое снесли в 2015 году. Рядом с ним было построено бомбоубежище. Попытки попасть туда уже были: так получилось, что нам пришлось на подступах «случайно» разобрать кирпичную стену. Но так как рядом располагаются важные объекты и охрана на них не дремлет, наша попытка потерпела фиаско. С огороженной бетонным забором территории бежать было некуда, поэтому пришлось сдаться. Результатом нашей прогулки стало пятичасовое пребывание в отделе милиции, где мы объясняли, что злого умысла не имели, а двигал нами чисто дух исследования. В итоге нас всё же отпустили.

После этого мы стали готовиться к выходам более чётко. Первоначально надо узнать о расположении объекта. Это сделать достаточно легко, и интернет нам тут в помощь. Если набрать в поисковике «защитные сооружения гражданской обороны Саранска», находится много материалов о судебных делах, которые касаются нарушения конструкции бомбоубежищ. Там указываются адреса данных строений. Гугл-карты также очень помогают. По ним можно не только найти само строение, но и продумать места подхода. И быстрого отхода тоже, так как всегда стоит подумать о том, как избежать неприятной встречи с охраной.

Охрана на объектах - это отдельный разговор. Недавно мы пытались пробраться на тепловозоремонтный завод. Ничто не предвещало нашего обнаружения, но один из нас вдруг заметил, что на посте охраны погас свет. Мы успели спрятаться, и тут по месту, где мы до этого стояли, врубили луч прожектора. Пришлось быстро уходить.

Для кого-то из сталкеров интересна так называемая наскальная живопись. Распространённые в 90-е сатанические пентаграммы или что-то угрожающее на стенах заброшенных домов теперь появляется редко. А вот стихи, граффити, скрытые от глаз других людей, бывают достаточно любопытны. Например, на «развалинах» юго-западского военкомата мы находили много такой живописи.

Естественно, каждый выход окутан ореолом некоей мистики. Особенно это нравится молодым романтичным девушкам. Оказаться в заброшенном доме, представить себе, что за люди здесь жили. Или пойти в долговременный недострой, залезть на верхотуру, откуда видны все окрестности. Однако за всю практику наших исследований мы ничего необъяснимого не встречали. Скорее охрана или работники некоторых объектов принимали нас за привидений. Однажды во время выхода на объекте неожиданно для нас появился работник завода. Мы спрятались в одной из тёмных комнат. Он прошёл по коридору, везде включил свет, после чего ушёл в другое здание. Мы решили: нечего зря энергию тратить - и повыключали рубильники. А так как в это пустующее здание кто-то заходит крайне редко, мы предполагаем, что рабочий очень удивился тому, что свет погас.

Юмор у сталкеров довольно своеобразный: например, нарисовать углём на стене силуэт человека, которого впотьмах можно испугаться. Некоторые из брошенной одежды собирают и ставят в укромные места некое подобие манекена угрожающего вида. Это привет «коллегам», которые могут прийти после нас.

На карте объектов в Мордовии, которую мы составляем, уже обозначено более 30 мест, что нам удалось исследовать. Но некоторые свои находки на неё мы не заносим. Всё же куда-то лезть не стоит из-за опасности или просто потому, что могут разворовать имущество.

Впрочем, не только в Саранске можно найти интересные для сталкинга места. Можно выделить бывшее Старошайговское ПТУ, школу в селе Лемдяй и, конечно же, многочисленные заброшенные детские летние лагеря. В последних на больших территориях можно погулять в одиночестве среди строений, пофотографировать полуразвалившиеся статуи. Хотя, конечно, в большинстве своём всё, что имело хоть какую-то ценность, давно растаскано охраной и местными жителями. А вот бомбоубежища на территории заводов всегда сохранны и интересны.

Большой интерес представляет недостроенный военный объект вблизи посёлка Смольный. Под одним из детских лагерей, как мы предполагаем, собирались разместить запасной командный пункт. Территория там должна быть немаленькой. Но доступ туда затруднён тем, что вход заложен кирпичной кладкой в несколько слоёв.

Как опознать сталкера? Не последнее место в сталкерской среде занимает экипировка. Минимальный комплект состоит из фонарика, перчаток без пальцев и закрытой обуви. Обычно это берцы, джанглы или кирзачи. Одежда подбирается такая, чтоб не жалко было испачкать или порвать. Особой брутальности добавляют военная форма и камуфляж. В качестве головного убора часто используется бандана или балаклава. Маска-респиратор пригодится для разного рода хранилищ, запыленных объектов. Особый культ среди сталкеров - противогаз. Более опытные лазутчики знают, что в погоне за приключениями пригодятся компас или навигатор, монтировка, разводной ключ, рация, аптечка и небольшой запас еды и воды, если намечается длительная прогулка по промзоне.

Мы считаем нашу деятельность полезной ещё и потому, что именно мы имеем наиболее полное представление о тех или иных местах в городе, куда обычный человек едва ли попадёт. А если, например, в этом районе кто-то потеряется? Естественно, мы с готовностью придём на помощь и окажем всю необходимую поддержку».

Александр РУЧИНСКИЙ