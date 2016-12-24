Заброшенную землю можно узаконить

Движение в Саранске в дни ЧМ-2018
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Бывшее руководство АО «Мордовавтодор» и московский риелтор ответят в суде за махинацию
Одна из главных задач в развитии нашей страны - это улучшение демографической ситуации. И далеко не последнюю роль в этом играет качество...
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ