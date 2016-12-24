В ИЮНЕ В САРАНСКЕ ВВОДИТСЯ ОСОБЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ РЕЖИМ

Наш город

Утверждены нормативные акты, регламентирующие ограничение движения по въезду в  Саранск в период проведения Чемпионата мира по футболу

 

Информация о том, что торговые предприятия различной формы должны завезти всю необходимую продукцию накануне матчей Чемпионата мира по футболу, доводилась до предпринимателей на протяжении как минимум последних шести месяцев. Многие учли этот факт и запланировали завоз товара с учетом предполагаемых ограничений.

Жители, зарегистрированные на территории Мордовии и Саранска, в частности, которые имеют транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, смогут без ограничений въезжать в столицу Республики.

 

Документы, регламентирующие введение ограничений по въезду в Саранск

На основе рекомендаций, изложенных в приказе Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовии от 15 мая 2018 г. №  151, которым введены временные ограничения движения по въезду в город транспортных средств по региональным автомобильным дорогам на период проведения Чемпионата мира по футболу, Администрацией города установлены аналогичные ограничения по дорогам местного значения городского округа Саранск. Документы регламентируют въезд в Саранск как индивидуального легкового транспорта, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, так и логистику грузовых машин.

 

Почему вводятся ограничения

Принимаются эти меры, прежде всего, для обеспечения безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог столицы региона.

За весь период проведения Чемпионата мира по футболу в Саранске ожидается более 200 тысяч гостей. Учитывая, что в городском округе Саранск проживает чуть более 300 тысяч человек, это очень большая цифра. И более 50 тысяч человек прибывает в Саранск в каждый  игровой день города. Наши гости должны почувствовать, что они приехали на праздник футбола. А существенная составляющая этого праздника – это удобство перемещения и безопасность.

В дни проведения Чемпионата мира по футболу  сосредоточение болельщиков будет на основных улицах, по которым проходят главные транспортные артерии. Не секрет, что в часы пик и в будние дни в Саранске случаются пробки. Недолгие, но, тем не менее, это определенное неудобство для горожан. Если же в город въедет, к примеру, две-три тысячи автомобилей, очевидно, что нас ожидают огромные пробки. Это неудобно как жителям, так и гостям.

 

На какой период вводятся ограничения движения по въезду в город

Все ограничения движения по въезду на территорию городского округа по автомобильным дорогам местного значения будут действовать с 10 июня по 30 июня 2018 года. Для автобусов специальный транспортный режим установлен с 1 июня по 30 июня.

 

Проезд транзитного транспорта

Транзитный транспорт, следующий со стороны Рузаевки, минуя Саранск по автомобильной дороге «г. Нижний Новгород – г. Саратов», сможет проехать до Северного обхода и продолжить свое движение в сторону Ульяновска, Нижнего Новгорода или Москвы.

 

Какой транспорт сможет въезжать в город

 Ограничения движения по въезду на территорию Саранска не распространяются:

на транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, собственниками (владельцами) которых являются юридические и физические лица, зарегистрированные на территории Республики Мордовия;

на грузовые транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн;

на грузовые транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн в период с 21:00 до 06:00 следующих суток;

на транспортные средства коммунальных и аварийных служб, въезд которых согласован региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске;

на транспортные средства, имеющие транспортный разрешительный документ, выдаваемый АНО «Организационный комитет «Россия-2018»;

на транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн под управлением лиц, имеющих паспорт болельщика или билет на футбольный матч в городе Саранске.

 

Въезд автобусов

Запрет на въезд в город Саранск автобусов в период  с 1 по 30 июня 2018 года установлен пунктом 5 Указа Президента России от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Исключение составляют:

автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок;

автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивающей передачу в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов, формируемой на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или сигналов этой системы совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами, при условии, что владельцы  таких автобусов направили в названную автономную некоммерческую организацию уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию города Саранска;

автобусы, в отношении которых Министерством внутренних дел Российской Федерации по Республике Мордовия в порядке, определенном региональным межведомственным оперативным штабом, принято решение о разрешении въезда на территорию города Саранска.

Для иностранных владельцев автобусов Правительством России прорабатывается специальный механизм оснащения их спутниковой навигацией.

Помимо установки аппаратуры спутниковой навигации зарубежным перевозчикам также, как и российским, необходимо будет направлять уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса через специальный информационный ресурс АНО «Транспортная дирекция-2018»: bus.transport2018.com.

С целью заблаговременного оповещения водителей об изменениях транспортного режима вокруг Саранска будут установлены 22 информационных щита.

 

Въезд грузового транспорта

В период ограничений транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн по дорогам Саранска смогут передвигаться лишь с 21:00 до 06:00  следующих суток.

Однако 16, 19, 25 и 28 июня будет действовать другой временной интервал. В дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу для большегрузов вводится запрет на въезд на территорию Саранска и движение по городским дорогам

с 00:00 16 июня до 06:00 17 июня,

с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня,

с 00:00 25 июня до 06:00 26 июня,

с 00:00 28 июня до 06:00 29 июня.

Ограничения на грузовые транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн не будут распространяться при наличии подтверждения маршрута следования на Удаленный пункт досмотра грузов города Саранска (УПДГ).

 

Ограничения для жителей других регионов и иностранных граждан

Транспортные средства с максимальной массой до 3,5 тонн, собственниками которых являются жители других регионов, иностранных государств, не имеющие паспорт болельщика или билет на футбольный матч, необходимо будет оставить на перехватывающих парковках.

 

Перехватывающие парковки

В Саранске организовано две перехватывающие парковки - на Лямбирском шоссе с левой стороны при движении по направлению в сторону центра Саранска и на Восточном обходе Саранска в районе села Макаровка.

Перехватывающая парковка на Лямбирском шоссе рассчитана на 2223 легковых автомобиля, 41 автобус и 65 мест для инвалидов. В районе села Макаровка  на перехватывающей парковке предусмотрено 2314 мест для легковых автомобилей, 48  мест для автобусов, 90 мест для инвалидов.

Собственники транспортных средств, оставив машину на парковке, могут не беспокоиться о ее сохранности. Парковки оборудованы видеонаблюдением, освещением и охраной.

От перехватывающих парковок доставка любителей футбола до стадиона «Мордовия Арена», площадки Фестиваля болельщиков FIFA и обратно будет осуществляться шаттлами (специальными автобусами) бесплатно.

Режим работы шаттл басов будет размещен на информационных стендах каждой перехватывающей парковки.

 

График движения шаттлов

S1 Перехватывающая парковка № 1 "Север. Лямбирское шоссе" – Ледовый дворец (ежедневно).

S2, S3 Перехватывающая парковка № 1 «Север. Лямбирское шоссе" – "Мордовия Арена" (день матча).

S7, S8 Перехватывающая парковка № 2 "Восток. Обход города Саранск" – "Мордовия Арена" (день матча).

S9 Перехватывающая парковка № 2 "Восток. Обход города Саранск" – Ледовый дворец (ежедневно).

Время работы: с 06:00 до 23:00 (+4 часа после окончания матча в матчевые дни города). Интервал движения: не более 20 минут.

 

 

Обращаемся к водителям транспортных средств, на которых распространяются ограничения на въезд, заранее выбирать маршруты объезда и следовать указанию дорожных знаков, установленных на въездах на территорию городского округа Саранск.

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