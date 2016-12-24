На прошедшей неделе Мордовию посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь. В Рузаевке он ознакомился с производственным потенциалом компании «РМ Рейл», а в Саранске - побывал на стадионе «Мордовия Арена» и других объектах мундиаля, после чего встретился с Главой Мордовии Владимиром Волковым.

В ходе беседы руководитель региона отметил, что когда-то и сам два месяца жил и работал на острове Свободы. Было это, правда, еще во времена расцвета сотрудничества между нашими странами и народами. Затем, как известно, контакты стали все более редкими, а по ряду направлений и вовсе почти полностью прекратились. Теперь же стороны все чаще высказывают заинтересованность в развитии плодотворного диалога.

Несколько лет назад, к примеру, кубинцы внесли свою лепту в преодоление кризисных явлений на том же «РМ Рейле», разместив там крупный контракт на поставку вагонов. «В трудные времена вы поддержали почти 4,8 тысячи работников отрасли, дали людям работу, помогли предприятиям сохранить производственные мощности и даже выйти на новые рынки сбыта. Поверьте, мы это помним и ценим», - заявил Владимир Волков. И хотя сейчас ситуация в отрасли стабилизировалась, заводы получают все новые заказы, говорить о прекращении взаимодействия явно не приходится.

«Наши республики маленькие, но возможности для сотрудничества очень большие», - сказал в ответ Херардо Пеньяльвер Порталь. Посол, в частности, напомнил, что модернизация кубинских железнодорожных сетей идет в условиях непрекращающейся экономической блокады. Состояние их далеко от идеального - не хватает квалифицированных специалистов, наблюдается необходимость в увеличении энергетических мощностей... Потому кубинцы заинтересованы не просто в укреплении торгово-экономических связей, но в стратегическом партнерстве.

Одним из его направлений может стать, например, подготовка инженеров и техников в Рузаевском институте машиностроения, на базе институтов механики и энергетики, электроники и светотехники, других факультетов и подразделений мордовского госуниверситета. Кроме того, Куба готова отправить в Саранск преподавателей русского языка, дабы впоследствии те могли не только передать свои знания молодежи, но и принять участие в реализации совместных образовательных программ.

Немалые надежды связывают кубинцы и с развитием туризма. Остров только за последний год посетили свыше 100 тысяч россиян. В дальнейшем, как ожидается, поток гостей будет неуклонно увеличиваться.

Еще одна весьма перспективная сфера с точки зрения объединения наших усилий - медицина и фармацевтика. О достижениях кубинских врачей, которые работают по самым высоким мировым стандартам, ныне знают в самых разных уголках планеты. И тут уже их мордовским коллегам будет полезно изучить систему организации здравоохранения на острове Свободы и внедряемые там передовые практики, обменяться опытом работы. Не исключено также, что стороны смогут договориться о совместной деятельности по производству лекарственных препаратов. Ведь к кубинским исследованиям в сфере борьбы со злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом ныне приковано внимание многих специалистов.

Пока же стороны подтвердили заинтересованность в развитии экономических, гуманитарных, образовательных и культурных контактов и обменов между Мордовией и Кубой, выразили уверенность в расширении взаимовыгодного сотрудничества. «Я впервые в Саранске, но обязательно еще не раз приеду сюда!» - пообещал посол.