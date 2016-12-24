После завершения чемпионата Саранский аэропорт сохранит международный статус?

На прошлой неделе Мордовию посетил и.о. министра транспорта России Максим Соколов. Руководитель Минтранса проинспектировал основные объекты подготовки к мундиалю, принял участие в церемонии официального открытия обновленного саранского аэропорта и оценил готовность региона к принятию многочисленных гостей предстоящего футбольного первенства.

Первым пунктом рабочей программы федерального чиновника стал железнодорожный вокзальный комплекс в Рузаевке. В осмотре обновленной инфраструктуры вокзала вместе с Максимом Соколовым приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, депутат Госдумы России Виталий Ефимов, начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский, Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын.

Одним из главных этапов работы по модернизации вокзальных комплексов Мордовии к чемпионату мира стала реконструкция пешеходных мостов на вокзалах Саранска и Рузаевки. Основное внимание при этом уделялось обеспечению комфортности и безопасности пассажиров, а также адаптации инфраструктуры для маломобильных граждан. Мосты оснащены лифтами, для доступа к пассажирским платформам установлен наклонный спуск, а крытые галереи защищают пассажиров от непогоды. Пешеходные мосты уже введены в эксплуатацию.

В ходе осмотра вокзального комплекса Максим Соколов высоко оценил масштаб преобразований, особо отметив значимость систем безопасности. На вокзале в Рузаевке установлен временный досмотровый павильон, который позволяет в два раза увеличить пропускную способность в период проведения матчей чемпионата мира. Также для обеспечения безопасности на вокзалах Саранска и Рузаевки установлено более 180 камер видеонаблюдения.

Было отмечено, что обновленная инфраструктура железнодорожных комплексов в Саранске и Рузаевке станет важной частью наследия чемпионата и будет служить жителям республики долгие годы.

Следующим пунктом программы стало официальное открытие аэропорта. Максим Соколов и Владимир Волков осмотрели терминал международных воздушных линий, который только готовится принимать пассажиров. И.о. министра транспорта и Глава республики торжественно перерезали символическую красную ленточку. «Уверен, что все, кто успел воспользоваться инфраструктурой этого аэропорта, оценили его современность, функциональность, удобство, - отметил Максим Соколов. - Эта инфраструктура создана по программе подготовки к чемпионату мира по футболу, но она станет залогом развития республики на многие годы вперед. Аэропорт - это лицо города, региона, и, конечно же, это основа для инвестиционной и туристической привлекательности».

Владимир Волков назвал открытие аэропорта знаменательным событием. «С точки зрения наследия чемпионата мира по футболу этот терминал является одним из ключевых моментов. Это воздушные ворота в город Саранск. Здесь все новое с точки зрения навигации, аэропорт соответствует самым современным требованиям с точки зрения безопасности. И для республики очень важно, чтобы после завершения чемпионата он сохранил статус международного», - подчеркнул Глава Мордовии.

Максим Соколов сообщил, что на следующей неделе по этому вопросу начнет работать межведомственная комиссия. Она займется поиском решений, которые позволят оставить Саранску международный терминал.

Напомним, что модернизация саранского аэропорта потребовала более 3 млрд рублей федеральных инвестиций и 1,5 млрд рублей вложений из республиканского бюджета.

В тот же день и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов и Глава Мордовии Владимир Волков открыли автодорогу «Восточный обход г. Саранска». Новая дорога соединяет в единую транспортную сеть подходящие к городу автомобильные дороги федерального и регионального значения и обеспечивает вывод транзитного транспорта за границы центральной части города.

Дорога протяженностью более 16 километров представляет собой современную автомагистраль II технической категории с находящимися на ней двумя транспортными развязками типа «Клеверный лист», 6 мостами и 4 путепроводами. Настоящим украшением автодороги является мост-эстакада через железную дорогу и реку Инсар длиной 400 метров. Общая стоимость работ по проекту составила около 6 млрд рублей.

Восточный обход Саранска будет являться основной транспортной артерией и в период проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу. По данной автодороге обеспечивается транспортная связь аэропорта Саранска и перехватывающей парковки со стадионом, гостиницами и фан-зоной, расположенной в центре города.

И.о. министра транспорта РФ Максим Соколов поблагодарил руководство республики и трудовые коллективы, принимавшие участие в строительстве дороги. Он отметил высокое качество дорожного покрытия и важность данного объекта для улучшения дорожной ситуации в Саранске: «Сегодня дороги Мордовии - и местные, и региональные, и федеральные - являются одними из лучших в стране. Это признают все, кто ими пользуется».