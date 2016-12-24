Вернуть любовь ударами ножа

В Лямбирском районе перед судом предстанет 44-летний таксист Иван Алтынов. В декабре прошлого года мужчина устроил кровавую расправу над бывшей сожительницей Светланой Казаковой. Алтынов пришел к женщине на работу, просил вернуться, но получил отказ. Тогда отвергнутый мужчина достал нож и стал бить им строптивицу. Только чудом женщине удалось выжить. В суде Алтынову предстоит отвечать за покушение на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Днем 7 декабря пьяный Алтынов заявился в магазин «Бристоль» в селе Лямбирь, где продавцом работала бывшая сожительница Светлана Казакова. Пара прожила вместе 12 лет. Они воспитывали сына от первого брака Светланы. В 2012 году у них родилась дочь. Правда, отношения у Казаковой и Алтынова не заладились, женщина ушла от гражданского мужа к другому и официально оформила с ним брак.

Но Иван Алтынов никак не мог смириться с разрывом отношений. Зимним днем он заявился к Светлане в магазин, чтобы уговорить бывшую вернуться к нему, просил понять, простить и начать все сначала. Женщина ответила категорическим отказом, с момента расставания с Алтыновым Светлана уже успела выйти замуж за другого. Казакова просила экс-кавалера уйти и больше ее не беспокоить. Однако захмелевший Иван продолжал гнуть свою линию и настаивал на возобновлении отношений. Ссора бывших возлюбленных попала на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине. Светлана пыталась уйти от навязчивого Алтынова в подсобку, но Иван достал ее и там. В подсобке женщина успела передать напарнице, чтобы та вызывала полицию и звонила мужу.

Эскалация конфликта дошла до наивысшей точки кипения, когда мужчина достал спрятанный в носок нож. Казакова увидела в руках оппонента клинок и попятилась за прилавок. Иван бросился вдогонку, а когда настиг жертву, сбил с ног и стал остервенело бить ножом. На записи видно, что Светлана сопротивлялась и подставляла под клинок руки. На полу все было в крови. Мужчина успел нанести 9 ударов ножом и, скорее всего, забил бы жертву до смерти, если бы не выронил нож из рук. Надо отдать должное Казаковой, она быстро сориентировалась и зашвырнула лежавший на полу клинок под стеллаж с продукцией.

Алтынов, словно зверь, с новой силой накинулся на бывшую, схватил за волосы, избивал руками и ногами. Довести расправу до конца Ивану помешал прибывший по вызову участковый полиции. Страж порядка задержал дебошира и доставил в участок. Следом появился супруг Казаковой и оперативно отвез истекающую кровью жену в больницу. Несколько дней ей пришлось провести в реанимационном отделении. Женщина потеряла 4 литра крови. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Казаковой были причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый в беседе со следователем отрицать вины не стал, но заявил, что убивать Светлану не хотел, а бить ножом стал на эмоциях из-за конфликта с женщиной. Как оказалось, Иван Алтынов раньше уже был знаком правоохранителям. Он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Жертвой того преступления была также Светлана Казакова.

Вскоре выяснилось, что покушение на убийство бывшей сожительницы не единственное преступление, которое совершил Алтынов. 29 октября минувшего года Иван выпивал с 53-летним знакомым. Ночью по пьяной лавочке между мужчинами случилась ссора. Вспыльчивый Алтынов несколько раз ударил собутыльника кулаком по животу и удалился восвояси. А наутро приятеля Ивана доставили в больницу. Врачи установили, что у него повреждена селезенка. Травма оказалась настолько серьезной, что орган пришлось удалить.