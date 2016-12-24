Покупка водительских прав обернулась уголовным делом

46-летняя жительница Саранска Татьяна Сурдяева всегда мечтала сесть за руль своего авто. Осенью прошлого года женщина успешно отучилась в автошколе и даже сдала теоретический экзамен в ГИБДД. Оставалось справиться с практической частью испытания, и заветные права ей открывали двери в мир автолюбителей. Однако сдать практику Татьяне никак не удавалось. Придирчивые гаишники каждый раз ставили незачет.

Татьяна решила пойти по короткому пути - за взятку сдать практику. Женщина стала активно интересоваться у окружающих, нет ли у кого знакомых в ГИБДД, которые за вознаграждение помогут получить права. Узнать о блате в Госавтоинспекции Татьяне пообещал знакомый, отбывающий наказание в мордовской колонии. Через несколько дней Сурдяевой на мобильный позвонил сокамерник «сидельца со связями» и представился сотрудником республиканского ГИБДД. «Помогу с практикой, договорюсь с коллегами, и на следующий день получишь права. Моя помощь будет стоить тебе 15 тысяч рублей», - заявил проходимец. Деньги он просил перечислить на банковскую карту, реквизиты которой выслал смс. Будущая автолюбительница в тот же день перевела деньги на указанный счет.

Спустя некоторое время дама поняла, что ее жестоко обманули. Никакой помощи в сдаче экзамена и получении водительского удостоверения ей так никто и не оказал. Татьяна обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Афериста, который выманил у женщины 15 тысяч рублей, быстро вычислили. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Однако на этом история не закончилась. Поскольку женщина полагала, что дает взятку, то в отношении ее сотрудники Пролетарского межрайонного следственного отдела Следственного комитета по Республике Мордовия также возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.