Домушники-гастролеры обобрали квартиры в Саранске

Днем 24 апреля домушники из Челябинска обобрали две квартиры в Саранске на улицах Волгоградской и Марины Расковой. Добычей гастролеров стали 250 тысяч рублей, золотые украшения и бытовая техника. Ворам удалось скрыться из города, однако оперативники уголовного розыска вычислили преступников и задержали по пути в Челябинск.

Жители Челябинска (40 и 46 лет) прибыли в Саранск на автомобиле «Тойота», который взяли у своего приятеля. В столице Мордовии они тщательно выбирали квартиры, которые планировали «обнести». Домушники высматривали жилища, не оснащенные сигнализацией, без камер видеонаблюдения на домах и с не слишком сложными замками. Перед тем как вскрыть дверь, воры убеждались, что дома никого нет. На то, чтобы подобрать ключи к двум замкам одной двери, у воров уходило от 30 до 40 минут. Визитеры выносили из квартир самое ценное - деньги, золотые украшения, часы, фотоаппараты и другую технику. Из Мордовии гастролеры направились в Ульяновск, где взяли еще одну квартиру. После этого джентльмены удачи поехали в Челябинск.

Вскоре с заявлениями о квартирных кражах в полицию пришли пострадавшие. Оперативники республиканского уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» и выяснили марку и номер машины, на которой передвигались челябинцы. Мордовские полицейские выяснили, что «Тойота» с домушниками двигается по территории Татарстана, оперативники связались с коллегами и попросили помочь задержать преступников. После краж в Саранске не прошло и полутора суток, как иномарка с челябинцами была остановлена на трассе в Набережных Челнах. Деньги и часть похищенного имущества были обнаружены в машине при досмотре. Задержанных доставили в Саранск, где суд отправил обоих в следственный изолятор. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оба товарища ранее уже были судимы за квартирные кражи.

«Хищения из квартир и частных домов происходят, как правило, в будние дни, когда хозяева на работе, - заявил начальник отдела Управления уголовного розыска регионального МВД Игорь Финащенков. - Самые распространенные способы проникновения - подбор ключей, проникновение через окно, форточку или балкон, взлом двери. Замки на серийных дверях редко способны противостоять взломщикам более получаса. Статистика показывает, что большую часть квартирных краж совершают ранее судимые, а также злоупотребляющие алкоголем».

К сведению, за четыре месяца этого года в Мордовии зарегистрировано 839 краж, из них 46 - с проникновением в жилое помещение.

«Одним из способов не стать жертвой домушников является установка охранной сигнализации с выводом на пульты централизованной охраны ОВО Росгвардии, - отметил начальник отделения ведомства Виталий Горбылев. - Кроме того, я бы не рекомендовал держать дома крупные суммы. При выезде на долгое время желательно обратиться к родственникам с просьбой о регулярной проверке жилья. При покупке нового жилья по возможности нужно производить замену дверей от застройщика, которые не отвечают требованиям безопасности от взлома. Устанавливать двери лучше с замками различного типа с ограничением доступа (магнитная металлическая шторка) к личинке замка. И желательно оборудовать подъезды и периметры жилых домов камерами видеонаблюдения».

Под защитой подразделений Росгвардии в республике находится свыше 2,5 тысячи объектов, 2 тысяч квартир и более четырех сотен мест хранения имущества граждан. Около 1,5 тысячи объектов оборудовано кнопками экстренного вызова дежурных нарядов.