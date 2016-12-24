Проявляйте бдительность и остерегайтесь мошенников!

Деятельность мошенников уже давно стала привычным явлением для нашего общества. Нас предупреждают об их существовании с экрана телевизора, в социальных учреждениях, сотрудники правоохранительных органов. Но, к сожалению, зачастую в их действиях нет противозаконной составляющей: некая фирма пытается оказать услугу или продать товар по цене, в несколько раз превышающей его реальную стоимость и ту цену, по которой сама его приобрела. А на любой товар, как известно, найдется свой покупатель. Только проявленная бдительность может уберечь нас от неприятностей.

Но сейчас мошенники идут на различные ухищрения, не только продавая товары, но и пытаясь различными способами получить данные таких документов, как СНИЛС, или изучить обстановку в жилье с целью последующего хищения имущества горожан.

Отмечается, что злоумышленники зачастую активизируются в праздничные дни. Они пользуются тем, что пожилые люди не очень хорошо владеют современными информационными технологиями, доверчиво выполняя рекомендации злоумышленников, в результате чего лишаются накопленных денежных средств.

Мошенники представляются волонтерами, предлагая провести, например, уборку в квартире или помочь по хозяйству, если пенсионер проживает в частном секторе. Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание, что волонтеры от молодежных организаций в обязательном порядке должны предварительно позвонить и сообщить о своем визите и желании помочь. То есть пожилой человек об этом извещается заранее.

Аналогичная процедура предшествует визиту работника органов социальной защиты или центра соцобслуживания. Неожиданных приходов социальных работников не может быть! Их визиты происходят по заранее поданному заявлению. После чего оговариваются время и специалист, который будет оказывать помощь пожилому человеку. Доступ в свое жилье нужно предоставлять только известному социальному работнику, а не каждому, кто им представился.

Кроме того, нередки случаи, когда на дом приходят строители, представители ремонтных организаций и предъявляют договоры на проведение каких-либо работ. Перед тем как подписать документ для проведения в своем доме таких работ, пожилому человеку необходимо обезопасить себя, предварительно связавшись для консультации с родственниками, соседями, или поставить в известность социального работника, которого он знает лично.

Каждый гражданин должен помнить, что нельзя узнать человека за минуту или просто по внешнему виду. Именно поэтому не стоит слишком доверять тем, кого видите впервые, и в особенности тем, кто пришел в ваш дом без приглашения. Нельзя быть доверчивыми и отдавать деньги и личные документы неизвестным людям. Прежде чем принять любое решение, связанное с финансами, обязательно посоветуйтесь со своими близкими. Не лишним будет соблюдать элементарные правила безопасности: закрывать входную дверь, не прятать ключи в легкодоступных местах и не впускать в квартиру незнакомых людей.

В том случае если вы все-таки стали объектом внимания мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по круглосуточным телефонам: 02 или 102 и 112 с сотовых телефонов. Будьте бдительны!