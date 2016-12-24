Футбольный праздник не должен стать проблемой для жителей Саранска

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В понедельник внимание Главы республики Владимира Волкова в очередной раз было приковано к предстоящему футбольному первенству и третьему тестовому матчу на «Мордовия Арене».
В первой половине дня руководитель региона принял участие в видеоконференции, которую провела и.о. вице-премьера российского Правительства Ольга Голодец. Речь шла об организации медицинского обеспечения, соблюдения требований санитарного законодательства и безопасности, работы и взаимодействия сервисных служб, ответственных, в частности, за контроль доступа, питание и волонтерскую программу мундиаля.
В ходе состоявшегося затем республиканского расширенного совещания с руководителями организаций, ведомств и служб, задействованных в проведении беспрецедентного для столицы Мордовии мероприятия, обсуждались вопросы устранения выявленных при проведении двух предыдущих тестовых матчей недостатков. Они касались логистики прохода и передвижения по стадиону, организации питания, функционирования камер хранения, обеспечения чистоты и порядка.
Глава республики поручил столичной мэрии активизировать работу по оповещению граждан об ограничениях, связанных с проездом транспорта и маршрутами движения автобусов и троллейбусов. «Праздник футбола, площадкой для проведения которого стал Саранск, не должен стать проблемой для жителей! Необходимо минимизировать доставляемые им неудобства, досконально продумать все организационные вопросы, учитывая при этом опыт других городов», - заявил Владимир Волков.
Глава городского округа Саранск Петр Тултаев сообщил, что в преддверии третьего тестового матча задействованы все возможные информационные площадки и ресурсы по своевременному оповещению граждан об изменениях в схеме движения общественного транспорта. «Раздаем людям информационные листовки и памятки, распространяем их через школы и детские сады, вывешиваем на досках объявлений. Также будем направлять SMS-уведомления. Информация будет донесена до каждого дома или квартиры», - сказал Петр Тултаев.
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