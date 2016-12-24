Футбольный праздник не должен стать проблемой для жителей Саранска

Наш город

В понедельник внимание Главы республики Владимира Волкова в очередной раз было приковано к предстоящему футбольному первенству и третьему тестовому матчу на «Мордовия Арене».
В первой половине дня руководитель региона принял участие в видеоконференции, которую провела и.о. вице-премьера российского Правительства Ольга Голодец. Речь шла об организации медицинского обеспечения, соблюдения требований санитарного законодательства и безопасности, работы и взаимодействия сервисных служб, ответственных, в частности, за контроль доступа, питание и волонтерскую программу мундиаля.
В ходе состоявшегося затем республиканского расширенного совещания с руководителями организаций, ведомств и служб, задействованных в проведении беспрецедентного для столицы Мордовии мероприятия, обсуждались вопросы устранения выявленных при проведении двух предыдущих тестовых матчей недостатков. Они касались логистики прохода и передвижения по стадиону, организации питания, функционирования камер хранения, обеспечения чистоты и порядка.
Глава республики поручил столичной мэрии активизировать работу по оповещению граждан об ограничениях, связанных с проездом транспорта и маршрутами движения автобусов и троллейбусов. «Праздник футбола, площадкой для проведения которого стал Саранск, не должен стать проблемой для жителей! Необходимо минимизировать доставляемые им неудобства, досконально продумать все организационные вопросы, учитывая при этом опыт других городов», - заявил Владимир Волков.
Глава городского округа Саранск Петр Тултаев сообщил, что в преддверии третьего тестового матча задействованы все возможные информационные площадки и ресурсы по своевременному оповещению граждан об изменениях в схеме движения общественного транспорта. «Раздаем людям информационные листовки и памятки, распространяем их через школы и детские сады, вывешиваем на досках объявлений. Также будем направлять SMS-уведомления. Информация будет донесена до каждого дома или квартиры», - сказал Петр Тултаев.

 

                       

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Еще дороже?!

К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет

«заМОРДОВанные победами»

«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...
«Я верила врачам!»

Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию

Саранские сталкеры

Слово «сталкер» давно и прочно закрепилось в нашем лексиконе, но его значение понятно не каждому. Старшее поколение наверняка вспомнит об...
Фан-фест

Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков

Конкурс красоты

№22  Анастасия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу