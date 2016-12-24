Брал ли взятки экс-министр образования Мордовии Маркачев?

Громкое дело о коррупции при госзакупках набирает обороты. Задержанный в конце февраля этого года по подозрению в коммерческом подкупе 29-летний исполнительный директор фирмы «Веста-Рост» Александр Абрамов активно сотрудничает со следствием и рассказывает, кому и сколько давал денег для того, чтобы победить в аукционах на поставки оборудования в образовательные учреждения Мордовии.

Еще тогда «ВС» предположил, что в перспективе ниточка, за которую потянули оперативники, может размотать запутанный клубок заинтересованных чиновников. Так и получилось. Нашему изданию стало известно, что Абрамов сделал сенсационное признание - якобы деньги за победу в тендерах передавались бывшему министру образования республики Евгению Маркачеву! По словам Александра Абрамова, посредником в передаче денег выступал 46-летний коммерческий директор фирмы «КомПорт» Иван Макаров. 9 мая пытавшийся скрыться от следствия коммерсант был задержан в Ростове и конвоирован в Саранск. Ленинский суд уже взял его под стражу.

Иван Макаров

События в этом громком деле развивались стремительно. В апреле этого года правоохранители получили информацию о возможной причастности к коррупционной схеме уроженца Мордовии Ивана Макарова и вызвали его на допрос. Но мужчина общаться со следователями не пожелал и ударился в бега. 3 мая Следственный комитет по РМ объявил Макарова в федеральный розыск. Вскоре оперативники вычислили город, в котором скрывается Макаров. Иван прятался от следствия на съемной квартире в Ростове-на-Дону. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ с ростовскими коллегами взяли Макарова 9 мая, а уже 11-го доставили в Мордовию. В этот же день беглец предстал перед Ленинским районным судом Саранска.

- Родился в селе Атюрьево 5 ноября 1972 года, зарегистрирован в селе Липлейка Спасского района Пензенской области, проживю в Липецке, - представляется в суде Макаров. - Разведен, от брака двое взрослых детей. Образование - неоконченное высшее, работаю коммерческим директором фирмы из Ульяновской области «КомПорт». Ранее не судим.

Иван Макаров подозревается в мошенничестве в крупном размере, однако следователи не исключают, что в дальнейшем статья в деле может измениться на коррупционную. В уголовном деле приводятся данные, что руководитель фирмы «КомПорт» решил обманом похитить у исполнительного директора саранской фирмы «Веста-Рост» Александра Абрамова 1,3 млн рублей. Макаров обещал Абрамову победу на электронных аукционах по закупке оборудования для нужд Министерства образования Республики Мордовия. При этом он заявил, что лично знаком с министром образования Евгением Маркачевым и за мзду может решить любой вопрос с тендерами. Заметим, что фирма «Веста-Рост» пыталась победить в аукционах без всяких «посредников», но каждый раз получала от ворот поворот.

Тогда Абрамов решил пойти «проверенным коррупционным путем» и дважды в 2016 году передавал деньги «посреднику» за победу в аукционе. В ноябре - 200 тысяч рублей, а в декабре - почти 1,1 млн рублей. Забрал ли «посредник» деньги себе или поделился с тогдашним министром образования республики Маркачевым, сейчас выясняет следствие. И вообще, хлопотал ли Макаров за Абрамова перед министром - пока неизвестно. Но факт остается фактом - после перечисления денег «посреднику» аукцион компания «Веста-Рост» выиграла.

Арест

В суде следователь по особо важным делам СКР по РМ Олег Канайкин просил суд заключить Макарова под стражу: «Причастность подозреваемого к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами оперативно-разыскных мероприятий и другими доказательствами по делу. Макаров подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы. При избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям и совершить новое преступление».

«Я не причастен к преступлению, прошу отказать в удовлетворении ходатайства следователя», - возразил Макаров. Его адвокат просил суд избрать подзащитному меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Суд между тем пришел к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Фемида отправила Макарова в следственный изолятор на срок до 9 июня.

«Ищи подход к Маркачеву»

Макаров заявил следователю, что никаких денег у Абрамова не брал. А в дальнейшем воспользовался конституционным правом и отказался от каких-либо показаний по делу. Однако Александр Абрамов оказался более словоохотливым и рассказал правоохранителям много интересного. По его словам, с конца 2015 года он работал с подведомственными Министерству образования Республики Мордовия учреждениями - детскими садами, школами, техникумами, центрами дополнительного образования. Абрамов организовывал поставки необходимого товара в учреждения через аукционы.

В конце 2015 го - начале 2016 года директор «Веста-Рост» познакомился с заместителем министра образования Республики Мордовия Соболевым. После этого знакомства Абрамову периодически звонили сотрудники министерства либо подведомственных учреждений и предлагали принять участие в аукционах на поставку необходимого товара или оборудования. Александр готовил конкретные коммерческие предложения, которые направлял электронной почтой в республиканское министерство образования.

В мае 2016 года коммерсант мониторил интернет и узнал, что Мордовия принимает участие в Федеральной целевой программе «Доступная среда», в рамках которой Министерству образования РМ выделены бюджетные деньги на покупку оборудования для обучения людей с ограниченными возможностями. Абрамов обратился к сотрудникам Министерства образования и заявил, что желает принять участие в реализации этой программы - представить коммерческие предложения для аукциона на поставку необходимого оборудования. Александр объехал все школы, детские сады, техникумы и узнал, в каком оборудовании они нуждаются. Абрамов составил список с коммерческим предложением и отнес в министерство.

Абрамову пообещали передать все предложения министру Евгению Маркачеву. «Если министр утвердит твой список, то он ляжет в основу технического задания к аукциону», - заявили сотрудники министерства. Наконец в июле 2016 года Абрамов встретился с Маркачевым, но получил отказ. По словам исполнительного директора «Веста-Рост», министр образования заявил, что ему поставили задачу работать с другим поставщиком. Абрамов понял дальнейшую бесперспективность сотрудничества с ведомством, что называется, обычным порядком.

«Если хочешь и дальше работать с нашим ведомством, ищи подход к Маркачеву», - заявили Абрамову подчиненные министра. «Я записался к нему на прием, - рассказал следователю Абрамов. - При встрече сказал: готов ответственно работать с министерством. Предоставил цены на товары, которые были ниже других предложений. Однако Маркачев никакого интереса не проявил. Потом я еще несколько раз приходил к нему на прием, но он не был заинтересован в моем предложении».

«Если тебе нужна работа, делись»

«И вот в начале августа 2016 года мне на мобильный позвонил незнакомец, который представился Иваном Макаровым - сообщил Александр Абрамов. - Сказал, что звонит от Евгения. «Если тебе нужна работа, то надо делиться заработанными деньгами», - заявил собеседник. Я понял, что Иван звонит от Евгения Маркачева. Он сказал, что если я буду передавать вознаграждение через него для министра, то мне будет обеспечена победа в электронных аукционах. Во время разговора Иван сказал, что готов обсудить детали позже».

Абрамов снова записался на прием к министру образования Маркачеву. На этот раз руководитель ведомства заявил, что готов работать с коммерсантом и министерство прорабатывает несколько проектов, в которых Александр может принять участие. В беседе про Ивана ни Абрамов, ни Маркачев не упоминали.

«Осенью 2016 года снова позвонил Иван и сказал: есть работа, но за это надо передать Евгению 200 тысяч рублей. Я согласился. В октябре - ноябре Иван попросил меня подъехать к въезду в село Старое Шайгово и передать ему деньги. Я взял из личных сбережений 200 тысяч рублей и поехал на своем «Опель Астра» на встречу. Возле поворота на Старое Шайгово я сел в авто Макарова и передал 200 тысяч рублей. Он сказал, что если в дальнейшем я решу передавать ему деньги для Маркачева, то должен буду перечислять их на организацию Макарова с учетом комиссии и обналичивания. Еще Иван передал, что министр меня поддерживает и вскоре это подтвердит. Макаров предложил пересылать ему интересующие меня аукционы через Вайбер, Ватсап и Телеграм и обещал предавать информацию Маркачеву, и тогда меня обеспечат работой».

«Евгению надо отдать 1 миллион рублей»

Абрамов отслеживал информацию на интернет-ресурсах и вычитал, что в России, в том числе в Мордовии, реализуются программы по оснащению детских площадок технопарков-кванториумов необходимым оборудованием. При этом бюджетные деньги на закупку необходимого оборудования выделило Министерство образования РМ. Александр полагал, что теперь с Маркачевым он на дружеской волне, а потому попросил у министра разрешения проработать закупку оборудования для оснащения кванториумов через аукцион. Маркачев дал добро.

Исполнительный директор компании «Веста-Рост» нашел необходимое оборудование для кванториумов и подготовил коммерческие предложения для Министерства образования РМ. Закупка оборудования для кванториумов была разбита на несколько аукционов, по каждому были подготовлены технические задания. Среди закупок оборудования фигурировали электромобили, комплекты для обучения безопасному управлению транспортом, учебно-лабораторное демонстрационное оборудование для изучения основ построения беспилотных автомобилей и космических систем, учебное оборудование для уроков биологии и т.д.

Электронные аукционы проходили с ноября по декабрь 2016 года, и победителями были признаны «Веста-Рост» и ИП Низин (предпринимателя контролировал Абрамов). С Министерством образования РМ были заключены государственные контракты на общую сумму более 15 миллионов рублей. Победители начали поставлять оборудование.

«В конце декабря 2016 года мне позвонил Макаров и заявил: «Евгению надо отдать 1 млн рублей за предоставленную работу», - вспоминает Абрамов. - Я предложил Макарову перечислить деньги на расчетный счет его организации. Иван напомнил, что при перечислении нужно прибавить комиссию. К тому же он просил перечислить сумму не ровными частями, так как платеж может привлечь внимание «Росфинмониторинга». Почему Маркачеву нужно было передать 1 млн рублей, я не интересовался.

Вскоре Макаров перекинул мне сообщение на электронную почту, где были указаны основания для перечислений «за поставку компьютерной техники» и отражены две суммы с учетом комиссии за обналичивание 598 и 496 тысяч рублей. Деньги нужно было перечислить на расчётный счет компании «КомПорт».

Всего за победу в аукционах по закупке оборудования для нужд Министерства образования Мордовии через Макарова я передал 1 млн 294 тысячи рублей, из которых в интересах ИП Низина передано 340 тысяч рублей, а остальные деньги в интересах «Веста-Рост». При встречах я у министра Маркачева не интересовался, передал ли ему Макаров деньги».

Макаров должен мне 2,1 млн рублей

«В конце марта - начале апреля 2017 года мне снова позвонил Макаров и сообщил, что занимается сельским хозяйством в Липецкой области, - продожает Абрамов. - Рассказал, что у него высокая рентабельность, и попросил в долг 2,5 млн рублей. Иван заявил, что деньги нужны для покупки и последующей продажи с хорошей наценкой сельскохозяйственной продукции. «Как только получу прибыль, часть отдам тебе», - пообещал Макаров. Я согласился и перечислил на расчетный счет одной из его организаций 2,5 млн рублей. Через полгода Макаров отдал мне 400 тысяч рублей, при этом остался должен 2,1 млн рублей».

Пока предприимчивого Ивана Макарова подозревают в мошенничестве в крупном размере. Если оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД и Следственного комитета по РМ найдут доказательства того, что Макаров действительно передавал деньги Евгению Маркачеву, то мошенничество могут переквалифицировать в посредничество во взяточничестве. Но при таком раскладе и бывшему министру образования РМ может светить статья «Получение взятки должностным лицом в крупном размере».

Маркачев - коррупционер?

Причастен ли экс-министр образования Маркачев к этой коррупционной истории с госзакупками или Макаров просто прикрывался именем высокопоставленного чиновника? Этот вопрос предстоит выяснить следователям. Пока же известно, что и Макаров, и Маркачев в 2005 году работали в Ичалковском районе и были хорошо знакомы.

Евгений Маркачев возглавлял республиканское министерство образования с ноября 2015 года. Покинул должность в октябре прошлого года. Связана ли его отставка с поста министра с уголовным делом? Не исключено, ведь оперативники вели разработку по делу Абрамова еще с лета прошлого года.

И еще один любопытный факт. «ВС» стало известно, что бывший министр в конце прошлого года развелся с Лидией, правда, правоохранители утверждают, что бывшие муж и жена продолжают жить совместно. Сразу после развода экс-супруга Евгения Маркачева приобрела коттедж в Саранске по улице Большой Академической, 27. Журналисты «ВС» промониторили интернет-ресурсы и выяснили, что в сети сохранилось объявление о продаже дома прежним хозяином: «Продается дом на ул. Большой Академической, 27, площадью 130 кв. м со всеми удобствами. Отопление автономное, газом. Центральная канализация. На первом этаже ванная комната. На втором - душ и туалет. Крытая терраса 12 кв. м, зал, 3 спальни, кухня. Отапливаемый подвал с возможным переустройством в жилые помещения. Гараж на две машины. Участок 17 соток. Плодоносящий сад. Русская баня в саду отапливается газом и дровами». Это объявление до сих пор висит на некоторых сайтах. На одних ресурсах дом оценивается в 8, а на других в 10 млн рублей.

Лидия Маркачева занимает должность заместителя директора по производственному обучению в Кемлянском аграрном колледже. Директором этого учебного заведения сейчас является бывший супруг Лидии Алексеевны Евгений Маркачев. Возникает вопрос, на какие средства куплен дом стоимостью в несколько миллионов рублей? Слабо верится, что заместитель директора колледжа получает зарплату, на которую можно позволить приобрести себе двухэтажный коттедж в Саранске. При этом в собственности Лидии Маркачевой также имеются две квартиры, земельные участки, машина. А у ее бывшего мужа - только доли в недвижимости. Даже если предположить, что дом на Большой Академической куплен не только на зарплату бывшей супруги, но и на жалование министра образования, то копить на такой коттедж Маркачевым пришлось, наверное, лет 10.

Абрамов ответит еще за дачу взятки

Независимо от того, передавал Макаров деньги Маркачеву или нет, Александру Абрамову теперь предстоит отвечать перед законом еще и за дачу взятки в крупном размере. Ведь он полагал, что передает деньги чиновнику. Кроме этого, исполнительный директор «Веста-Роста» подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере. Абрамов решил поживиться за счет конкурентов из Москвы. Мужчина узнал, что московская компания «Дрофа - новая школа» выиграла аукцион на поставку для Министерства образования Республики Мордовия специального оборудования для логопедических кабинетов на 14,5 млн рублей. Александр изучил техническое задание для аукциона и нашел нарушения. Абрамов составил жалобу в УФАС Мордовии. При ее рассмотрении началось бы длительное разбирательство, и перечисления денег за поставку оборудования пришлось бы ждать очень долго.

Но подавать жалобу сам Александр не стал, не захотел портить отношения с Министерством образования. За 50 тысяч рублей он поручил это сделать знакомому своего брата Павлу Сухорукову - генеральному директору «Ритейл Сервис» из Воронежа. После этого люди Абрамова связались с генеральным директором компании - победителя аукциона. Рассказали ему, что отправили в ФАС жалобу, и обрисовали суть проблемы. Москвича заверили, что из-за этого у компании возникнут серьезные проблемы и деньги по контракту она не получит еще долго. Но вполне возможно, что аукцион из-за нарушений и вовсе отменят, и победитель останется с носом. Дабы этого не произошло, нужно заплатить «отступного» - 500 тысяч рублей (это 3,5% от суммы контракта). Руководитель московской фирмы решил не усложнять жизнь своей организации и согласился на выплату полумиллиона. Только в феврале этого года руководитель московской фирмы написал заявление в полицию, в котором просил привлечь к ответственности шантажистов.

Кроме того, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ располагают информацией, что Абрамов может быть причастен к махинациям с аукционами в Кочкуровском районе. Так, один из чиновников районной администрации, занимавшийся организацией торгов, активно сотрудничал с Александром. В частности, при подготовке аукционной документации Абрамов формировал техническое задание так, чтобы победить в конкурсе и заключить муниципальные контракты могли только «свои» компании. Можно предположить, что чиновник помогал Александру не бесплатно. У полицейских есть основания считать, что именно за мзду «Веста-Рост» выиграла аукцион на поставку кресел для актового зала Кочкуровской школы.

Оперативники располагают материалами и о возможной причастности Абрамова к даче взятки одному из сотрудников отдела материально-технического обеспечения и размещения государственных заказов Министерства образования Мордовии. По предварительной версии, Абрамов не раз передавал «прикормленному» чиновнику министерства вознаграждения за принятие положительных решений в свою пользу при заключении государственных контрактов.

Алексей Николаев