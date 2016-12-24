В авиакатастрофе в Подмосковье погибла уроженка Мордовии

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Уроженка Мордовии 31-летняя Елена Давыдова оказалась в числе жертв авиакатастрофы в Подмосковье. Напомним, самолет АН-148 потерпел крушение в минувшее воскресенье практически сразу после вылета из московского аэропорта «Домодедово». Причины катастрофы борта, следовавшего из Москвы в Орск пока неизвестны. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Как стало известно «ВС», одной из пассажирок самолета была 31-летняя уроженка Рузаевки Елена Давыдова.
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
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