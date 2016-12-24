В Мордовии чиновник Минкультуры получил три года за взятку

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В Мордовии вынесен приговор бывшему начальнику отдела строительства, реставрации и эксплуатации республиканского министерства культуры и туризма. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, осужденный, работая в занимаемой должности, исполнял обязанности по осуществлению контроля за производством ремонтно-реставрационных работ в виде систематической проверки соответствия объема, стоимости и качества выполненных по утвержденным проектам и сметам работ. С июля 2016 по январь 2017 года мужчина получил частями взятку на общую сумму 155 тысяч рублей от представителя подрядной организации за каждое принятие акта по приемке выполненных работ по строительству объекта «Клуб» в селе Куликово Краснослободского района без соответствующих проверок.
В СКР подчеркивают, что уголовное дело возбуждалось по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по РМ.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона 550 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.
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