1 марта Росреестр и Кадастровая палата проведут для граждан единый «День консультаций»

Социум

1 марта 2018 года во всех территориальных органах Росреестра и филиалах Федеральной кадастровой палаты пройдет единый «День консультаций». В Республике Мордовия граждан также будут бесплатно консультировать по всем вопросам, которыми занимается ведомство. В их числе – регистрация прав на недвижимость, кадастровый учет, ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и предоставление из него сведений и т.п.

Также для граждан будут организованы консультации о том, как воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде, а также о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством.

Это мероприятие приурочено к десятилетию образования Росреестра и 20-летию создания в России системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Она существует в нашей стране с 1998 года. Сначала регистрацией прав на недвижимость занимались региональные учреждения юстиции. Затем эти полномочия были переданы на федеральный уровень.

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