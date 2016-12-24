Рузаевские спасатели похищали деньги простых людей

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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту хищения денег сотрудниками аварийно-спасательной службы Рузаевки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, с сентября 2015 по август 2017 года должные лица аварийно-спасательного поста города Рузаевка, совершили хищение денежных средств, полученных от местных жителей за оказание платных услуг. Как установлено в ходе следственных действий, оказанные услуги в журнале учета «Платных выездов» не фиксировались и денежные средства в кассу не вносились.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление дополнительных фактов противоправной деятельности, устанавливаются лица, причастные к совершению мошенничества.
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