В Саранске будут судить бизнесмена, скрывшего от налоговой пять миллионов рублей

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Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении саранского предпринимателя. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый уклонился от уплаты налогов с физического лица на сумму более 5,5 миллионов рублей путем представления в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость с заведомо ложными сведениями.
Как подчеркивают в СКР, по данному факту собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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