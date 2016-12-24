В Саранске будут судить бизнесмена, скрывшего от налоговой пять миллионов рублей

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении саранского предпринимателя. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый уклонился от уплаты налогов с физического лица на сумму более 5,5 миллионов рублей путем представления в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость с заведомо ложными сведениями.

Как подчеркивают в СКР, по данному факту собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.