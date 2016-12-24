За наркотики арестован брат одного из мусульманских лидеров

В воскресенье 4 февраля Ленинский районный суд арестовал 36-летнего уроженца села Белозерье Рясима Асаинова. Он подозревается в хранении наркотиков.

Рясим Асаинов приходится братом заместителю председателя Духовного управления мусульман РМ Раилю Асаинову. Само же Духовное управление мусульман РМ возглавляет Илдуз Исхаков. Последователи этой организации утверждают, что они проповедует «чистый» ислам. Но ряд религиоведов называют некоторые идеи этой общины салафитскими и радикальными.

Известно, что Рясим Асаинов имеет неполное среднее образование, женат, не работает, ранее судим. Как следует из материалов дела и постановления суда, 2 февраля он незаконно приобрел синтетические наркотики, которые стал незаконно хранить для личного потребления. В этот же день Асаинов был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ и регионального УФСБ. Оперативники остановили автомобиль Рясима на перекрестке улиц Коммунистической и Степана Разина. При осмотре полицейские нашли в кармане его куртки пакетик с дурманом. Асаинов от зелья отказался - мол, про наркотики ничего не знаю, пакетик вижу впервые - подкинули, когда был в мечети. В этот же день правоохранители провели обыск в доме по улице Крылова и обнаружили там около двух десятков ящиков с мусульманской литературой, а также аудио- и видеозаписи с проповедями. Правоохранители предполагают, что изъятые материалы относятся к запрещенной радикальной литературе. Имеются ли основания назвать изъятые книги и диски экстремистскими, позже определят эксперты.

В судебном заседании следователь и прокурор заявили ходатайство об избрании в отношении Асаинова меры пресечения в виде заключения под стражу. Рясим и его защитник возражали. Суд изучил представленные материалы, выслушал участников процесса и пришел к выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению. Асаинов подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказания в виде лишения свободы, нигде не работает, ранее судим, в случае избрания более мягкой меры пресечения он может скрыться либо совершить новое преступление. Мера пресечения в виде заключения под стражу для Асаинова избрана до 2 апреля 2018 года. Постановление в законную силу не вступило.