Cформирован региональный отряд Лиза Алерт Мордовия

В субботу 3 февраля Саранск посетили опытные волонтёры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт из Пензы и Москвы. В этот же день в МЧС России по Мордовии прошло первое собрание поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Мордовия. Его посетили более 30 добровольцев, из числа которых был сформирован волонтерский актив, и представители различных государственных структур - МВД, СК, МЧС.

На встрече представительница Москвы Анастасия Волкова рассказала о главных принципах работы отряда: «Наша деятельность сугубо добровольная. Наши волонтёры - обычные люди, откликнувшиеся на срочный поиск потерявшихся. Каждый может помочь в соответствии со своими возможностями, ненужных людей у нас не бывает».

Начальник Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы Владимир Ахремкин отметил, что в республике к организованной помощи волонтёров в поиске пропавших, например, в лесу МЧС пока не прибегало. Однако перспективу такого взаимодействия он оценивает высоко: «Наша структура могла бы помогать в обучении добровольцев - для этого у нас есть серьёзная база. Например, со специалистами - мастерами спорта по спортивному ориентированию можно организовывать практические занятия, в том числе в полевых условиях. Заинтересованных добровольцев можно обучать работе с картой, компасом, другим полезным навыкам. Помощь опытных волонтёров будет нам полезна, так как в период сбора грибов и ягод поступает много сообщений о потерявшихся людях. Людских ресурсов порой не хватает. Тем более, когда пропадают ребёнок или пожилой человек, важна оперативность. Если обученным спасателям будут помогать в поиске волонтёры из Лиза Алерт, шансы на то, что потерявшиеся люди будут найдены быстрее, гораздо выше».

Отряд назван в память Лизы Фомкиной - пятилетняя девочка потерялась в лесу вместе с тетей, и в течение пяти дней ее практически никто не искал. И только когда информация о пропавших попала в интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу нашли, но было уже слишком поздно... Если бы поиски начались хотя бы на день раньше, финал этой истории мог бы быть совсем другим.

Около пяти лет назад «Вечерний Саранск» первым в республике сообщил о создании поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. На сегодня отделения отряда работают в 44 регионах России и насчитывают в своих рядах тысячи неравнодушных людей. Работа добровольцев отряда ярко показана в фильме «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, получившем приз жюри Каннского кинофестиваля.

Принцип работы добровольных отрядов Лиза Алерт не нов - сельские жители и сейчас подтвердят, что на поиски потерявшихся в лесу выходят не только соответствующие службы, но и все сельчане. Особенно если в опасности дети. Обитатели городов более разобщены, и порой для срочных поисков и спасения людей просто не хватает. Лиза Алерт как раз и объединяет таких неравнодушных. Потому что когда-то помощь может потребоваться любому из нас.

Если пропал ваш родственник или знакомый, вы можете обратиться в общественный поисковый отряд Лиза Алерт на круглосуточную горячую линию для любого региона - 8-800-700-5452.

Если вы хотите оказать помощь в качестве добровольца или просто неравнодушны к судьбе потерявшихся людей, можете подписаться на группу ВКонтакте Лиза Алерт нашего региона - https://vk.com/la_saransk.