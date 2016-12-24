Глава МЧС России наградил пожарного из Мордовии

При покупке лотерейного билета предъявите паспорт
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести...
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести...
В суде начали рассматривать громкое дело о расстреле шести человек в саранском ресторане «У Лукоморья». Обвиняемый Илья Волков более 20...
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в...
24 января Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» - медалями «За...
В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...
Помогут ли металлоискатели искоренить насилие в образовательных учреждениях?
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...