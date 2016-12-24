Глава МЧС России наградил пожарного из Мордовии

Руководитель МЧС России Владимир Пучков наградил начальника караула пожарно-спасательной части № 31, старшего прапорщика внутренней службы Михаила Шурухина медалью «За отвагу на пожаре». За долгую службу пожарный много раз проявлял самоотверженность при тушении масштабных пожаров и спасал людей из огня.

Михаил Шурухин служит в пожарной охране с середины 90-х годов прошлого века. За это время в его карьере сменилось несколько городов и множество частей. В Москве его часть располагалась в центре города - «прикрывала» Киевский вокзал, здания на Кутузовском проспекте и множество других крупных объектов. В Мордовии он успел послужить в Рузаевском районе и практически во всех частях Саранска.

Почти за четверть века Михаил Шурухин многократно участвовал в тушении крупных и сложных пожаров. Да и случаев спасения людей было столько, что и даты стираются, и подробности из памяти опытного пожарного ускользают. Но больше других огнеборцу запомнились пожары, когда приходилось спасать детей.

«Помню, в юго-западной части Саранска тушили квартиру, - вспоминает Михаил Шурухин. - Там девушка оставалась посидеть с племянником 3-4 лет. Она, видимо, сама пыталась потушить пожар и задохнулась. Её труп мы нашли в коридоре. А мальчика каким-то образом закрыло свалившейся мебелью. Вероятно, это его и уберегло от смерти. Мы выносили ребенка на руках без сознания, но дышавшего. После таких вот случаев в душе смешиваются и горечь, и радость одновременно - оттого, что успели спасти малыша. Девушке было 18 лет, в конкурсах красоты участвовала…

Оставили глубокий след в душе многие пожары: и масштабом своим, и сложностью, и разными необыкновенными обстоятельствами. После тушения пылавшего элеватора, например, запомнилось то, что температура там была бешеная. Работать было фактически невозможно. Но мы, несмотря ни на что, выполняли свой долг».

У Михаила Шурухина было множество выездов не только на пожары, но и на дорожно-транспортные происшествия, взрывы, обрушения, всевозможные аварии. Например, когда в 2008 году взорвался газ в многоквартирном доме в поселке Озерный, в пригороде Саранска, Михаил вместе с другими сотрудниками МЧС работал на разборе завалов всю ночь без отдыха.

«Выгребали, вычищали, выскребали, кому из жильцов деньги нашли и вернули, кому ценные вещи, - вспоминает участник ликвидации последствий той чрезвычайной ситуации. - Одной женщине нашли на месте её бывшей квартиры целую банку, набитую крупными купюрами, дорогую видеокамеру и ещё много чего. Она просила ключи от гаража найти. Но такую мелочь откопать мы уже не смогли».