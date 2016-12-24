Саранская студентка и ее друг ответят за наркоторговлю

Сотрудники Следственного управления МВД по РМ завершили расследование уголовного дела по обвинению 23-летней студентки филологического факультета мордовского университета и журналистки одной из бесплатных газет Ольги Фоминой и ее парня - 24-летнего Демьяна Атемаскина. Пара обвиняется в торговле наркотиками в крупном размере.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ задержали студентку и ее молодого человека в сентябре прошлого года. Парочка в погоне за легкими деньгами устроилась на работу в интернет-магазин под названием «Лабиринт Минотавра». Он специализировался на продаже синтетических наркотиков - «соли» и «спайсов». Идейным вдохновителем работы в нелегальном интернет-магазине стал Демьян Атемаскин. К торговле дурманом он привлек и сожительницу. Заработки в сфере распространения наркотиков настолько превышали журналистские гонорары, что Ольга без труда переключилась на новую сферу деятельности.

Парочка начинала с должности мелких курьеров, со временем исполнительным закладчикам стали доверять более крупные партии зелья. Задача Атемаскина и Фоминой заключалась в том, чтобы забрать партию наркотиков в одном месте, разложить ее на более мелкие дозы и заложить в тайники. Как правило, они развозили зелье на машине Демьяна «Шевроле Лачетти». Атемаскин делал закладки, а Фомина их фотографировала и отчитывалась перед кураторами интернет-магазина. Дельцы не только работали в Саранске, но и выезжали в районы республики. Так, одну партию - около 500 граммов наркотиков - они забрали из тайника в поле у линии электропередач, недалеко от автодороги Саранск - Ульяновск.

3 сентября прошлого года студентку и сожителя задержали оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД. Во время обыска полицейские нашли у них около 400 граммов «синтетики», зелье было приготовлено для продажи. Фоминой и Атемаскину было предъявлено обвинение по двум статьям: «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Следователи установили, что молодые люди занималась торговлей дурманом с мая прошлого года. Действовали они по указанию оператора, который инструктировал, где нужно забрать партию и как ее перераспределить. Вырученные от продажи наркотиков деньги Атемаскин и Фомина обналичивали через многочисленные финансовые операции с банковскими картами и «киви-кошельками».

Обвиняемые полностью признали вину. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саранска.