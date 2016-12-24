Саранская студентка и ее друг ответят за наркоторговлю

В кошельках жителей Мордовии появились новые купюры
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства
В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...
У многих людей есть домашние питомцы, со временем они становятся настоящими членами семьи - с ними можно поговорить, поиграть и даже комфортно...
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
Помогут ли металлоискатели искоренить насилие в образовательных учреждениях?
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
Петр Тултаев разбирался в перипетиях жителей общежития на ул. Студенческой
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний