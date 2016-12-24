Отрывной талон вместо открепительного удостоверения

«Растерявшуюся женщину просто бросили на произвол судьбы»
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
В поисках справедливости бывший офицер внутренних войск МВД загремел в колонию, но не желает сдаваться наперекор судьбе
Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в...
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
В суде начали рассматривать громкое дело о расстреле шести человек в саранском ресторане «У Лукоморья». Обвиняемый Илья Волков более 20...
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...