Отрывной талон вместо открепительного удостоверения

В Мордовии, как и по всей России, начался прием заявлений от граждан, которые в день выборов Президента РФ (18 марта) не будут находиться там, где они зарегистрированы. В период с 31 января по 12 марта сделать это можно по месту пребывания - в любом многофункциональном центре, территориальной избирательной комиссии или через портал государственных услуг. А с 28 февраля по 12 марта - еще и в ближайшей участковой комиссии.

Как объясняют в республиканском Центризбиркоме, полученный отрывной талон, который пришел на смену открепительным удостоверениям, поможет гражданам реализовать свое избирательное право. То есть проголосовать в день выборов там, где им удобно, - в любом регионе страны или даже за ее пределами.

«Уже в первый день в Мордовии было подано свыше 200 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, - утверждает руководитель информационного центра ЦИК РМ Владимир Абросимов. - А в целом по России около 37 тысяч».

Работники МФЦ в свою очередь заверяют, что сама процедура смены избирательного участка занимает обычно не более 5 минут. Оператор сверит паспортные данные заявителя, уточнит, где именно тот хочет проголосовать. После чего выдаст отрывной талон. Ожидать своей очереди тоже нет необходимости - к возможному наплыву посетителей учреждения подготовились заранее. Так, в республиканском многофункциональном центре, находящемся в здании саранского Главпочтамта, к услугам избирателей открыто сразу четыре окна. Причем только в первый день сюда обратились 10 человек.

«Прекрасно, что есть возможность проголосовать по месту пребывания, - говорит одна из первых обладательниц отрывного талона Анна Татьянина. - Я зарегистрирована в районе, хотя живу и работаю в мордовской столице. Считаю себя человеком исполнительным, никогда не забываю о гражданском долге».