«Мама, как же здесь классно!»

1 февраля в Рузаевке прошел день открытых дверей для родителей будущих учеников школы № 12. Новое учебное заведение, расположившееся по адресу: Юрасова, 29, возводится при активной поддержке Президента России Владимира Путина и под непосредственным контролем Главы Мордовии Владимира Волкова. Открытие школы запланировано на 1 сентября текущего года.

Еще в прошлом году здесь гулял ветер, а сегодня на улице Юрасова красуется разноцветное здание. Новенькую школу видно издалека. Экскурсию по школе для родителей провел директор Александр Ермушев. Более 60 родителей будущих первоклашек пришли посмотреть на новую школу, некоторые захватили с собой и младших деток.

Школа строилась по федеральной программе. Президент страны Владимир Путин на ее возведение выделил 548 млн рублей. Три этажа, современные классы, уютная большая столовая на 400 посадочных мест, просторные актовый и спортивный залы - вместе со всей инфраструктурой школа № 12 будет занимать свыше 3,3 гектара земли. Начальная школа отделена от основной, даже входы разные. На территории учебного заведения предусмотрены стадион с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, гимнастический зал, игровые зоны. Директор Александр Ермушев рассказал, что в планах - открытие инженерно-технологических классов, школьной телестудии, кабинета робототехники, лаборатории 3D-моделирования. На возведение объекта строителям понадобилось менее года.

«Школа позволит решить ряд серьезных проблем, - заметил Александр Ермушев. - Мы находимся в центре новостройки. Из окон школы можно наблюдать, как возводятся еще несколько домов. Это значит, что население будет увеличиваться».

Открытия нового учебного заведения с нетерпением ждут школьники и учителя Рузаевки. С вводом его в эксплуатацию значительно снизится нагрузка на другие школы, будет полностью решена проблема обучения в две смены. Ожидается, что за парты в новой школе сядут от 500 до 600 ребят. В целом же учебное заведение рассчитано на 800 учащихся. Школа № 12 располагается в верхней части города железнодорожников, которая сейчас активно застраивается. С 2010 по 2017 год построено и введено к эксплуатацию пять домов по ул. Юрасова и один - по ул. Северной (общее количество квартир - 415). Сейчас ведется строительство 75-квартирного дома по ул. Юрасова, сформирован и предоставлен под строительство земельный участок под еще один 80-квартирный дом.

В новый, разрастающийся микрорайон переезжают переселенцы из ветхого и аварийного жилья, молодые семьи, вступившие в ипотеку. Число его жителей в настоящее время составляет около 2 тысяч человек и продолжит расти с вводом в строй новых жилых домов. Только за 2017 год свои жилищные условия здесь улучшили 38 молодых семей.

В микрорайоне имеется детский сад на 225 мест по ул. Северной, капитально отремонтированный в 2013 году. На 2018 год в микрорайоне запланировано строительство торгового центра общей площадью 1050 кв. м. Здесь будет представлен перечень хозяйственно-бытовых услуг и товаров повседневного спроса.

«Школа нам очень нужна, - отметил глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын. - В этой части города идет активное жилищное строительство. С присвоением Рузаевке статуса территории опережающего социально-экономического развития границы города расширились, и территория рядом с левженским лесом также будет застраиваться. Пройдет четыре-пять лет, и вы увидите, что этот район города будет иметь совершенно другой облик. Кроме того, будет разгружена школа № 8, где обучение ведется в две смены».

Помимо учебных классов, столовой, спортзала на первом этаже новой школы расположены 2 игровые комнаты, компьютерный класс для первоклассников, раздельные туалеты для мальчиков и девочек, в холле размещена мультимедийная панель. Стоит отметить, все материалы и покрытия в игровых продуманы таким образом, что даже если ребенок вдруг упадет, то ничего себе не повредит.

Пожалуй, ярче всех эмоции от увиденного в новой школе выразила будущая ученица, а пока еще девчушка лет пяти, переступив порог очередной комнаты во время экскурсии: «Мама, как же здесь классно!». Как говорится, устами младенца...

Остались довольны экскурсией и взрослые. По завершении экскурсии они смогли задать вопросы главе Рузаевского района и директору школы. Большей частью вопросы касались благоустройства микрорайона, а также стартовавшей 1 февраля кампании по подаче заявлений о приеме в новую школу. Уже начался прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Директор школы принимает их лично - с понедельника по субботу, с 9.00 до 13.00. «Ходят слухи, что наша школа будет элитной. Хочу сказать, что это не так!» - заверил Александр Ермушев. Что касается педагогического коллектива, то в Центре образования будут работать как учителя со стажем, так и молодые специалисты. Говоря о благоустройстве прилегающей территории, глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын рассказал, что здесь планируется высадить деревья и обустроить Бульвар знаний.