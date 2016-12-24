«РМ Рейл» находится на подъеме

Итогам работы мордовских вагоностроителей в прошедшем году и перспективам реализации новых проектов была посвящена беседа лидера Мордовии Владимира Волкова с генеральным директором «РМ Рейл» Павлом Овчинниковым.

2017 год компания завершила, что называется, на подъеме. Выпуск подвижного состава вырос почти в два раза - до 4200 единиц. Главным образом, за счет изготовления и реализации цистерн для расплавленной серы, хопперов для перевозки цемента и платформ различных модификаций. В нынешнем году произвести планируется уже не менее 5,5 тысячи вагонов. С этой целью начата разработка трех новых моделей, предназначенных для внутреннего рынка, и двух экспортных. Пересмотрена также социальная программа. Нет задержек по выплате заработной платы. Трудоустроить только в прошлом году удалось почти 600 человек. И прием заявлений продолжается…

Предприятие «ВКМ-Сталь» тоже вдвое увеличило объемы выпуска крупного вагонного литья. В прошлом году произведено 6 тысяч вагонокомплектов. Целевой показатель 2018 г. - 7100 вагонокомплектов. Помимо того, предприятие намерено приступить к производству инновационного литья.

Особые надежды связаны с развитием экспорта. По словам Павла Овчинникова, компания и далее будет поставлять продукцию в Казахстан, Иран, на Кубу, а также в другие страны. О важности предметной работы с иностранными партнерами заявил и Глава РМ Владимир Волков: «Нам необходимо постоянно увеличивать объемы экспорта продукции, расширять круг предприятий, способных работать на мировом рынке. Это одна из важнейших задач сегодняшнего дня».