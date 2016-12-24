«РМ Рейл» находится на подъеме

«Растерявшуюся женщину просто бросили на произвол судьбы»
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
Петр Тултаев разбирался в перипетиях жителей общежития на ул. Студенческой
У многих людей есть домашние питомцы, со временем они становятся настоящими членами семьи - с ними можно поговорить, поиграть и даже комфортно...
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
В Мордовии вручили награды одаренным молодым людям, добившимся больших успехов в науке, технике, искусстве и социально значимой деятельности
Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...