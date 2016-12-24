Новые школы, предприятия и спортивные комплексы

Глава Мордовии Владимир Волков провел на минувшей неделе ряд рабочих встреч, в ходе которых рассматривались вопросы социально-экономического развития нескольких районов республики.

В Старом Шайгове будут построены жилые дома и дворец культуры

Старошайговский глава Геннадий Мухин сообщил об успехах в сельском хозяйстве: объемы реализации молока выросли за год на 14 процентов, или до 32 тысяч тонн. Надои на одну фуражную корову достигли отметки в 6,5 тонны. Растениеводы собрали почти 100 тыс. тонн зерна при средней урожайности в 32 центнера с гектара.

В районе продолжается строительство инфраструктурных объектов, в том числе в рамках исполнения наказов избирателей. Новые дороги появились в Новом Акшине, Теризморге, Новотроицком. В эксплуатацию сдано около 5,5 тысячи квадратных метров жилья. Причем в наступившем году под индивидуальное строительство в Старом Шайгове будет отдан фактически целый микрорайон, рассчитанный на 36 участков. Газифицировать намечено две улицы - Садовую и Восточную. Также принято решение о капитальном ремонте Дома культуры в селе Новое Акшино. Аналогичные работы по поручению Главы Мордовии запланировано провести и в самом райцентре - проектно-сметную документацию на возведение нового ДК предстоит разработать до конца текущего года. А еще в районе возводятся водопроводные сети. За последние годы их протяженность увеличилась на 20 с лишним километров.

Значимым событием в жизни района стало открытие обновленного парка культуры и отдыха - с детскими аттракционами, спортивными и тренажерными площадками, сценой, танцевальной зоной, прогулочными дорожками и хорошим освещением. Геннадий Мухин ещё раз поблагодарил Владимира Волкова за поддержку при реконструкции объекта и помощь в решении других важных для старошайговцев вопросов, касающихся создания комфортной среды. «Люди - вне зависимости от места своего проживания! - должны иметь возможность пользоваться социальными благами, - подчеркнул Глава республики. - И речь идет не только о строительстве домов, благоустройстве дворовых и парковых территорий, посещении современных школ и детских садов, но и о создании новых рабочих мест - высокотехнологичных, с достойной оплатой. Именно в этом направлении нам необходимо развиваться».

В Краснослободском районе идет строительство школы на 450 мест

Тема раскрытия агропромышленного потенциала территорий, наращивания объемов сельскохозяйственного производства получила продолжение во время рабочей встречи с главой Краснослободского района Александром Масеевым.

В прошлом году местные предприятия собрали почти 83 тысячи тонн зерна (средняя урожайность составила 34 ц/га), произвели 37 тысяч тонн молока (это первое место в республике) при продуктивности 5 тыс. кг на одну фуражную корову. В начале текущего года возобновил работу Краснослободский молочный завод - там запущена линия по розливу и упаковке молока. В ближайшее время предприятие планирует начать выпуск кисломолочной продукции и масла. Для поддержания набранных темпов в селе Гумны предполагается построить крупный молочный комплекс, рассчитанный на 2400 голов дойного стада.

Особое внимание было уделено выполнению наказов избирателей. Руководитель района проинформировал Главу Мордовии о ходе строительства в Краснослободске новой школы на 450 мест. Ее, напомним, намечено ввести в строй к 1 сентября 2019 года.

Другой значимый объект - спортивный комплекс в деревне Бобылевские Выселки Старогоряшинского сельского поселения. Данный проект будет реализован в рамках программы устойчивого развития сельских территорий - в нынешнем году завершится разработка проектно-сметной документации, после чего начнутся, собственно, строительные работы. Многофункциональное спортивное сооружение станет, как ожидается, одной из визитных карточек района. Здесь под одной крышей разместятся спортивные залы, ледовая арена, да еще два бассейна - взрослый и детский. При этом заложенные возможности позволят проводить в спорткомплексе соревнования самого разного уровня.

В Атюрьеве появится новый жилой массив

Атюрьевский глава Иван Гусаров прежде всего уделил внимание вопросам развития водопроводных сетей. В самом райцентре поставленная задача почти решена - водоснабжение имеется на всех основных улицах, затраты оцениваются в 23 миллиона рублей. Сейчас работы идут в селе Татарская Велязьма (они уже обошлись в 2 млн рублей), на очереди - Русская Велязьма.

Параллельно было принято решение об увеличении мощностей газопровода. Плоды проекта, осуществляемого при значительной поддержке регионального бюджета, первыми вновь оценят жители Атюрьева, причем произойдет это уже в текущем году. В дальнейшем же модернизация сети пройдет в с. Каменка.

Ударно потрудились в райцентре и дорожники. В прошлом году было обновлено асфальтовое покрытие на улицах Центральная, Акиняева и Октябрьская, обустроены подъездные пути к двум сельским кладбищам.

А вот поставленную Владимиром Волковым задачу активизировать работу по выделению земельных участков под жилищное строительство еще только предстоит выполнить. Всего на новой улице, получившей имя Михаила Девятаева, было сформировано 64 участка, 56 из которых успели обрести хозяев. По словам Ивана Гусарова, людей привлекает, в первую очередь, создаваемая инфраструктура - наличие водопроводных, газовых и электрических сетей, а также запланированное строительство автодороги. Пользуясь случаем, районный глава отметил и все возрастающую востребованность открытой не так давно ледовой арены. «В наш дворец жители Краснослободска, Торбеева, Темникова, Зубовой Поляны и Яваса приезжают целыми семьями», - сообщил он.