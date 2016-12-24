ЛДПР - за будущее России

Детям нужны деньги

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил в Правительство РФ для получения официального заключения законопроект, посвященный оказанию материальной поддержки семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Владимир Жириновский предложил предоставлять ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением не только первого, но и второго ребенка. Деньги должны поступать родителям, пока ребенку не исполнится 3 года.

Сейчас пособие предоставляется только до полутора лет. А дальше как? Лидер ЛДПР отмечает: «Наиболее острым и актуальным вопросом для большинства российских семей с детьми является отсутствие финансовой помощи со стороны государства после достижения ребенком возраста 1,5 лет. Финансовый вопрос для большинства семей стоит настолько остро, что многим матерям приходится сразу после рождения ребенка идти на работу».

В регионах, по идее, такое пособие должны платить региональные власти. Точнее, имеют право. Но, к сожалению, не спешат этим правом пользоваться: бюджеты 75 субъектов РФ являются дефицитными.

Если закон примут, это позволит финансово поддержать семьи с детьми, гарантирует достаточное материальное обеспечение для спокойного воспитания детей и в целом будет способствовать увеличению рождаемости в нашей стране, уверен Владимир Жириновский.

Демографическая проблема в России является одной из самых острых. Частично ее остроту удалось сгладить, прежде всего благодаря усилиям ЛДПР. Но впереди еще много работы.

Программа «Материнский капитал», созданная по инициативе ЛДПР, зарекомендовала себя успешно, поэтому ее нужно не только продолжить, но и усовершенствовать. Владимир Жириновский предлагает в регионах со сложной демографической ситуацией увеличить материнский капитал до 500 тысяч рублей уже за первого ребенка, а за второго давать 700 тысяч.

Кроме того, ЛДПР требует расширить спектр его применения: не только на погашение ипотечного кредита, но и на приобретение бытовой техники, автомобиля и других товаров.

Наконец, подчеркивает Владимир Жириновский, следует поощрять даже тех матерей, которые не хотят ребенка, но и не хотят делать аборт: «Пускай рожают, отдают ребенка государству - и за это получают определенное пособие. Дадим такой женщине 300 тысяч. Она согласится, не будет делать аборт, мы ее направим тогда в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит. Государство ребенка заберет. Это может положительно сказаться на увеличении рождаемости в России».

Кроме того, следует обратить внимание на ситуацию, когда женщина, родившая двух детей, получает право на выплату материнского капитала, даже если дети рождены от разных отцов. При этом мужчина, у которого второй ребенок родился в новой семье, ничего не получает. Лидер ЛДПР отмечает: «Когда мужчина другую семью создает и он реально отец двух детей, государство ему ничего не платит. Это наносит удар по мужской части населения».

О матерях-одиночках, уверен Владимир Жириновский, сегодня государство тоже заботится недостаточно: «Одной матери очень сложно воспитывать ребенка. И ведь это не вина женщины в том, что она не вышла замуж (или разведена, или судьба отца неизвестна). Таким женщинам надо помогать».

Чем лучше жизнь, тем больше детей

В России почти 6 миллионов семейных пар, которые хотят детей, но не могут их завести из-за бесплодия. Лечение обходится очень дорого, далеко не каждый может себе это позволить. Владимир Жириновский указывает, что лечение от бесплодия должно оплачивать государство. Уже сейчас за счет обязательного медицинского страхования можно осуществлять отдельные процедуры в ряде клиник России по лечению бесплодия. Однако ЛДПР предлагает создать крупные профильные государственные центры, которые будут полностью бесплатными. Способность российских семей рожать детей, - подчеркивает Владимир Жириновский, - это вопрос государственной важности. Ведь помимо миллионов детей, которые ежегодно не рождаются из-за абортов, миллионы семей не могут иметь детей в силу медицинских проблем: бесплодия или противопоказания к родам. Государство должно за свой счет лечить такого рода заболевания и вкладывать средства в развитие репродуктивной медицины.

Основной же упор в решении демографических проблем, уверен лидер ЛДПР, следует делать на улучшение жизни: «Кто по болезни еще не родил - давайте подлечим, мать-одиночка - давайте поможем. И молодым семьям обязательно надо создать все условия, в том числе жилищные, причем еще до обзаведения детьми. Ведь чтобы обзаводиться детьми, надо сперва иметь свое семейное гнездо».

А еще нужны места в детских садах. Однако детские сады, даже если формально места в них есть, не всегда доступны или подходят конкретному ребенку. ЛДПР предлагает альтернативу: ежемесячную госпомощь - 20 тысяч рублей на оплату услуг няни. Собственно, это столько же, сколько стоит государственный детский сад.

Всеми подобными проблемами, подчеркивает Владимир Жириновский, следует заниматься централизованно: «Медицинские, финансовые, организационные вопросы, вопросы социальной помощи - все должно быть увязано в единую стратегию и подвергаться строгому учету. В России, таким образом, необходимо создать Министерство по демографической политике. Мы можем получить увеличение рождаемости за счет улучшения общих условий жизни, при которых люди от радости, от любви будут обзаводиться детьми, одним или больше».

Учиться, чтобы работать

Когда дети подрастают, перед ними и перед их родителями встает проблема образования. Лидер ЛДПР уверен, что существующая программа разделения обучения в вузах на бюджетное и коммерческое не является конструктивной. Студенты, которые хотят учиться, должны получать образование бесплатно: «В 1994 году ЛДПР остановила введение платы за обучение в старших классах средней школы, наша фракция в ГД голосовала против, этот закон не был принят. Нам нужно постепенно отменить вступительные экзамены в вузы. Поступают все, кто хочет, но студенты, которые учатся плохо, должны отсеиваться во время первой-второй сессий. Это поможет сделать первый шаг к восстановлению всех форм бесплатного образования. Нужно вернуть учащимся студенческие общежития и увеличить стипендии для успевающих».

Для талантливых и усердных студентов образование должно быть бесплатным. Это одна из задач ЛДПР. Другая задача - сделать образование эффективным. Зачем готовить бесполезных специалистов? Почему выпускники многих вузов часто сталкиваются с невозможностью найти работу по полученной ими специальности? Вузы зачастую готовят молодых специалистов, которые не нужны нашей экономике. Они будут протестовать против такого отношения к ним. Владимир Жириновский говорит об участниках различных митингов протеста: «Вы посмотрите, кто выходит на улицы. С виду это вполне благополучные люди, у них есть жилье хорошее, зарплата, рабочий офис - все есть, но им дали образование, которое не нужно стране. Это издевательство!

Чаще все дело в том, что многие преподаватели устарели. Дело не в возрасте, а в том, что эти преподаватели не стремятся идти в ногу со временем, преподают то же, что преподавали и 20, и 30 лет назад. Они нуждаются в студентах, которые будут обучаться только у них, по их предметам. Так вот, чтобы преподавателей оставить на работе, вузы набирают студентов под них - и студенты получают негодную профессию».

Реформа и «реформа»

Образование нуждается в реформе, чтобы соответствовать нуждам экономики. Но та «реформа», которая была проведена, подчеркивает Владимир Жириновский, превратила образование в недоступное и не особо нужное.

ЛДПР предлагает определить ясные критерии работы вузов и систему оценки качества выпускников. И, конечно, гарантировать доступ к бесплатному образованию.

ЛДПР уже сделала реальный вклад в повышение доступности высшего образования: в 1999 году был создан Институт мировых цивилизаций, который вот уже 17 лет принимает студентов, предоставляя им возможность бесплатно учиться и жить в общежитии. Но это отдельная инициатива. Вообще же не менее 70% учебных заведений должны быть бесплатными, уверен Владимир Жириновский. При этом, отмечает лидер ЛДПР, в Законе «Об образовании» нужно прописать неснижаемый минимум финансирования муниципальной школы - вне зависимости от количества учеников.

Также ЛДПР настаивает, что образование в России должно быть не только доступным, но и системным, непрерывным от детского сада до техникума или вуза, чтобы способствовать развитию творческих, критически мыслящих личностей с определенной профессиональной подготовкой.

Но сперва, подчеркивает Владимир Жириновский, наших чиновников самих нужно научить, как анализировать причины невостребованности тех или иных профессий: «Только тогда они смогут давать конкретные рекомендации, объясняя студентам, какие специальности будут пользоваться спросом у работодателя, а какие нет. У нас много факультетов, отделений управления - так вот, нужно готовить там сразу образованных чиновников, которые будут заботиться о молодых специалистах. Пусть система образования вновь станет гордостью России!».

Деньги - есть. Но их надо взять

Разумеется, забота о детях и молодежи требует немалых средств. Где взять все эти деньги? Лидер ЛДПР указывает: деньги в стране есть. Эти деньги - у олигархов, в заграничных банках, во дворцах и яхтах.

ЛДПР предлагает ввести в России прогрессивную налоговую шкалу. Также следует установить предел разницы между самой низкой и самой высокой зарплатой: например, не более, чем в 10 раз. Также, подчеркивает Владимир Жириновский, необходимо кардинально пересмотреть политику приватизации и национализации: «Национализировать частные предприятия, которые работают плохо, взять их на государственный контроль. И приватизировать те компании, которые находятся на балансе государства, но функционируют неудовлетворительно».

Кроме того, лидер ЛДПР настаивает, что России давно пора вернуть все деньги из-за рубежа: «Там хранятся огромные суммы. Зачем? Эти деньги должны быть в нашем бюджете, работать на пользу экономике страны. Тогда и жизнь станет лучше».

Но как провести такие кардинальные преобразования? Как отобрать власть у топ-менеджеров и олигархов, как передать народу богатства страны? Прежде всего, уверен Владимир Жириновский, следует ответственно подойти к выборам: «Для граждан выборы - это единственная возможность повлиять на власть, поменять ситуацию в стране и свою жизнь».

Лидер ЛДПР уверен, на выборах основное слово должно быть за молодежью: «Новое поколение более молодое, агрессивное и энергичное. Оно способно быстрее учиться и быстрее познает мир, поэтому за молодежью - будущее».