В Ленинском районном суде началось рассмотрение громкого дела о массовом расстреле шести человек в саранском ресторане «У Лукоморья» в далеком 1995 году. Среди погибших оказались трое молодых парней - Сергей Панькин, Игорь Сизов и Андрей Усков, еще трое их товарищей Сергей Ежов, Юрий Климов и Игорь Селиверстов получили ранения и только чудом остались в живых. За это преступление в федеральный, а затем и международный розыск был объявлен житель Самарской области Илья Волков. Сотрудники полиции полагали, что мужчина имел отношение к одной из тольяттинских группировок.

Беглец долгие годы кочевал по регионам страны, пока в Челябинской области ему не удалось сделать новый паспорт и долгие годы спокойно жить под чужой фамилией - Михайлов. За это время он создал семью, жил с гражданской женой в городе Златоуст, обзавелся небольшим бизнесом - занимался посредничеством при купле-продаже металла. За эти годы Илья уже думал, что про историю с расстрелом в Саранске все забыли. Но его ждало жестокое разочарование - спустя двадцать с лишним лет он был задержан. В жилище Волкова-Михайлова был обнаружен целый арсенал: обрез гладкоствольного ружья, газовый и травматический пистолеты, ружье, а также более 70 патронов. Внушительный боезапас товарищ хранил, видимо, еще с лихих 90-х. Вскоре Илья Волков был конвоирован в Саранск, где предстал перед судом.

«Пусть пожизненно гниет где-нибудь на острове»

На процессе в зале собрались родственники погибших и те, кому чудом удалось выжить в кровавой бойне. До заседания журналистам удалось пообщаться с матерью убитого в 1995 году Андрея Ускова Любовью Александровной.

- Какого наказания вы намерены требовать для обвиняемого Волкова в убийстве вашего сына?

- Жаль, отменили смертную казнь. Таких нужно уничтожать! - говорит Любовь Ускова. - А так, пусть пожизненно гниет где-нибудь на острове.

- Убийство вашего сына произошло в день его рождения?

- Вот говорят же нельзя отмечать день рождения заранее - плохая примета. День рождения у Андрея был 24 октября. Он решил отметить 23 числа, пригласил в баню друзей отпраздновать, а 24 числа планировал справить день рождения дома в кругу семьи. Помню, я ему торт большой купила, положила на балкон. Вспомнила о нем только, когда Андрею девять дней было... Случайно вышла на балкон, а там торт…

После расстрела Андрей пролежал в реанимации без сознания десять дней. Хирурги рассказали, что у Андрея было огнестрельное ранение в висок. Причем стреляли с близкого расстояния. Состояние сына было крайне тяжелым. На десятые сутки врачи меня обнадежили, сказали, что прошло уже десять дней, а Андрей жив, значит, будет бороться за жизнь. Примерно в 12 часов дня я вышла из больницы в хорошем настроении, уже поверила, что с сыном все будет хорошо. Однако вечером мне позвонил друг сына Юрий и сказал, что Андрея больше нет. (Любовь Ускова не может сдержать слез.)

- Не надо, не плачь! Не стоит, чтобы Волков видел твои слезы, - успокаивает женщину подруга. - Хочу увидеть страх в его глазах, когда приговор объявят.

- Некоторые говорят, что ребят, кого Андрей пригласил на день рождения, считают бандитами, - продолжает Любовь Ускова. - Но они ими не успели стать, они честно отслужили в армии, не косили. Мой сын служил во внутренних войсках в Красноярске в закрытой части. Пришел из армии - год работал на ламповом заводе художником. Потом его сократили, потому что время было такое. Когда же он успел бандитом стать? Наши «бандиты» 22 года пролежали под гнилыми, полуразрушенными крестами. Тогда бандитам сразу ставили памятники в рост. Наши мальчишки оказались просто неудачниками и слишком добрыми.

Смотрю сейчас на друзей сына, которым удалось выжить, и представляю, каким бы был мой сын. У Андрея осталась дочь, моя внучка, ей сейчас 25 лет. Она очень похожа на отца (показывает фотографии сына и внучки). У Андрея уже у самого сейчас подрастает внучка. Она его не знает, но тоже очень любит, говорит, я бы этого бандита, который дедушку убил, разорвала бы когтями!

- Все эти годы вы ждали, когда поймают убийцу сына?

- Нет. Знаете, я была уверена, что его уже в живых нет. Думала, что такие долго не живут. Все 22 года я только хотела посмотреть в глаза этому зверю.

- Как вы узнали, что подозреваемый в этом преступлении задержан?

- Я узнала об этом из местных средств массовой информации летом прошлого года. Речь шла о расстреле в ресторане «У Лукоморья», назывались фамилии жертв, в том числе моего сына. Пережить это еще раз было очень тяжело. Я была в шоке. У внучки была истерика. Ее дочка тоже плакала, мы долго не могли успокоиться. На все воля божья, как говорится, сколько веревочки ни виться, конец все равно будет. Волков причинил нам очень много горя. После того как Андрей погиб, у меня мама ослепла.

Осенью я ходила на могилу сына и сказала ему, что убийцу задержали. Я знаю, что сын рядом, я его чувствую. Обидно, когда ребята погибали в Чечне - они погибали за Родину, а наших расстреляли непонятно за что!

На следствии Волков, насколько я знаю, своей вины не признал и говорит, что это была самооборона. Это якобы на него напали, а он отстреливался. Если бы это было так, то он стрелял бы в ноги, а он целенаправленно хотел всех убить, целился в голову или грудь. У Андрея и его друзей не было никакого оружия. Когда оперативники из Мордовии приехали за Волковым в Челябинск, он сразу во всем признался. Однако позже, вероятно, пообщавшись с адвокатом, он стал говорить, что это была самооборона. Но ничего, это даже к лучшему. Если бы он полностью признал вину, наказание ему бы смягчили, а так получит по всей строгости. Считаю, что Волков убивал профессионально, мне кажется, он вообще киллер.

- Не понимаю, как убийце и его приятелям тогда удалось уехать из города? - негодует подруга Любови Усковой. - Как милиция смогла их упустить?

- Они профессионалы, знают, как убивать и уходить от преследования… Я слышала, что сначала Волков хотел, чтобы его дело рассматривали присяжные, но потом, видимо, передумал.

- Вы уже видели Волкова?

- Да, видела на допросе у следователя. Но поговорить мне с ним не дали. Хотела посмотреть ему в глаза и спросить: «Как ты живешь, гад?..».

Надо все его движимое и недвижимое имущество забрать и разделить между потерпевшими, а его - на пожизненный срок. Ему 53 года, даже если 20 лет дадут, остаток жизни он наверняка проведет на зоне.

- Будете требовать моральную компенсацию с Волкова?

- Да, я написала заявление. Но как оценить компенсацию, если он лишил меня сына? Страдания, которые я испытала, не оценить ничем. Волков оставил меня, мать, без сына, жену - без мужа, а единственную дочь - без отца…

«Работаю генеральным директором»

Вскоре конвоиры заводят в зал судебного заседания Илью Волкова. Седовласого мужчину пришли поддержать два человека - племянница из Москвы и еще один родственник.

- Подсудимый, встаньте и назовите свои данные.

- Волков Илья Владиславович, родился 29 ноября 1963 года в поселке Буинск Чувашской АССР. До задержания проживал в городе Златоусте Челябинской области. Зарегистрирован в поселке Веденское Курганской области. Образование среднеспециальное, разведен, детей не имею. Работаю генеральным директором в НПО «Энерго-сервис». Осужден Златоустовским городским судом к 7 месяцам колонии-поселения за незаконный оборот оружия.

Ваша честь, у меня ходатайство, - обращается к судье Волков. - Я хочу, чтобы наравне с адвокатом меня защищала моя племянница. У нее три образования, в том числе юридическое. Она работает юристом в НПО «Энерго-сервис».

- Прошу отказать в ходатайстве, - говорит представитель прокуратуры РМ Юлия Архипова. - У Волкова имеется профессиональный адвокат, не вижу оснований привлекать к делу общественного защитника.

Суд отказывает Волкову в ходатайстве, поскольку он уже обеспечен квалифицированной юридической помощью. Далее суд предоставляет слово прокурору для оглашения обвинительного заключения.

Как в гангстерском боевике

- Волков обвиняется по статьям «Умышленное убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц». (На момент совершения преступления действовал Уголовный кодекс РСФСР, в связи с этим Волкова судят по старому кодексу - прим. ред.) 23 октября 1995 года с 22 до 23 часов Волков находился с Маловым, Косовой в ресторане «У Лукоморья» на проспекте Ленина, 31, - зачитывает материалы уголовного дела гособвинитель. - Там он познакомился с жителями Саранска Климовым, Сизовым, Усковым, Панькиным, Ежовым, а также Селиверстовым. Во время застолья между Сизовым и Волковым произошел конфликт.

По версии правоохранительных органов, разборка произошла якобы из-за того, что Сизов хотел забрать у Волкова машину и своим поведением спровоцировал драку. В разгар конфликта Волков достал пистолет и принялся расстреливать саранских парней. Установить, какой именно это был пистолет, не удалось, по делу он проходит с такими характеристиками - «иностранного производства, с глушителем, с патронами 9 мм от Браунинга. От этого пистолета, как считает следствие, он избавился в Пензенской области.

Кровавые события в ресторане разворачивались, как в гангстерском боевике. Первым Волков выстрелил в Ежова и ранил его в плечо, от чего тот упал и потерял сознание. Затем стрелок открыл огонь по Игорю Сизову, пуля попала ему в грудь, повредила внутренние органы и прошла навылет. После этого Волков с близкого расстояния выстрелил в голову Андрею Ускову. Тольяттинец, расстреляв трех человек, отправился на поиски оставшихся саранских парней. В тамбуре около запасного выхода из ресторана он нашел Сергея Панькина и сразил его наповал прицельным выстрелом в голову. Затем Волков вернулся в фойе заведения, где увидел Юрия Климов, и сразу же выстрелил в него. Пуля попала парню в плечо, Юрий быстро сориентировался и решил скрыться от стрелка. Волков тем временем быстро сменил магазин и снова выстрелил в Климова. Вторая пуля пробила ему шею и вышла через челюсть. Однако, несмотря на ранения, Юрий смог выбежать на улицу и спастись. Волков снова вернулся в зал и в туалете настиг еще одного парня из саранской компании - Селиверстова. Ему он выстрелил в живот. Уходя от обезумевшего рембо, раненый забежал в разделочную ресторана и там укрылся от преследователя. Тогда тольяттинский стрелок, опасаясь быть задержанным, прекратил расправу и ретировался из «Лукоморья». Из шести расстрелянных парней выжить удалось только троим - Климову, Селиверстову и Ежову. Усков, Сизов и Панькин получили ранения, не совместимые с жизнью.

- Волков, виновным себя признаете? - спрашивает судья.

- Нет, не признаю.

- Желаете выразить свое отношение к предъявленному обвинению?

- Пока нет.

«Позвонили и сказали, что сына убили выстрелом в голову»

После этого суд перешел к допросу свидетелей. Первым давать показания вызвали пожилого отца убитого Сергея Панькина - 79-летнего Николая Михайловича.

- Что вам известно об обстоятельствах гибели сына? - спрашивает прокурор.

- 24 октября позвонили и сказали, что сына убили выстрелом в голову в саранском ресторане. Потом тело привезли к нам в село, похоронили. Больше ничего не знаю. У меня было три сына, сейчас в живых остался только один - старший. После гибели Сергея мы с женой очень сильно переживали его утрату.

- У Сергея была семья, он где-то работал?

- Семьи не было, еще не успел обзавестись. Знаю, что работал где-то в Саранске, конкретно, где именно, не знаю.

- Об обстоятельствах гибели сына Игоря Сизова я узнала от сотрудников милиции и в местных газетах, - рассказывает другая потерпевшая Валентина Родионова. - Сын в то время был женат и воспитывал 4-летнего ребенка. До этого был судим, за что, я не знаю. Отсидел 5 лет. Только вышел, устроился официально на работу, и его убили.

- Состоял ли он в какой-нибудь преступной группировке? - интересуется адвокат.

- Нет, не состоял. Он был хорошим парнем, всегда помогал, слушался. К тому же не до группировок было, у него семья - жена, ребенок.

«Сын был человеком семейным»

- На тот момент сын работал экспедитором в Ялге, - рассказывает мать Андрея Ускова Любовь Александровна. - Сын был женат, дочери тогда исполнилось 3 года. Он был очень добрым, ласковым парнем, всегда мне помогал.

- Было ли у него оружие?

- Что вы! Он собак и кошек домой таскал.

- Может быть, вы слышали, что он общался с членами преступных группировок?

- Нет, я этого не слышала. Сын был человеком семейным, он занимался воспитанием маленькой дочки.

- Были ли у него друзья в группировке?

- Я этого не знаю.

«Девушка легла на меня и этим спасла мне жизнь»

- Подсудимого я видел один раз - 23 октября 1995 года, - дает показания выживший при расстреле Сергей Ежов. - В тот день мы с друзьями - Панькиным, Климовым, Сизовым и Селиверстовым - отмечали день рождения Андрея Ускова. Когда вышли из бани, к нам подошел мужчина с девушкой, сказал, что не местный, и попросил помочь. Он рассказал, что в бане находится его друг с какой-то девушкой, поскольку он тут ничего не знает, просил помочь его найти. У Ускова в бане работала бабушка, поэтому пропавшего товарища незнакомца быстро нашли. Потом Илья Волков предложил нашей компании посидеть в ресторане «У Лукоморья». Мы согласились. С Волковым были еще двое мужчин и девушка. Сели в большой кабинке. Как я понял, один из друзей Волкова уже находился в ресторане. Кто-то пошел заказывать еду и выпивку, кто-то разговаривал. Каких-то конфликтов не было. Прошло 15 минут, и вдруг в кабинку заходит Волков и со словами: «Я вам сейчас устрою» достает из-за пазухи пистолет с глушителем и начинает стрелять. Я сидел с краю, поэтому он выстрелил в меня первого - попал в левую руку и плечо. Я упал, рядом сидела девушка, с которой мы познакомились незадолго до этого на улице у бани. Она испугалась, легла на меня и этим спасла мне жизнь. Добивать меня Волков не стал.

Когда я очнулся, увидел Игоря Сизова, у него была прострелена голова. Андрей Усков лежал неподалеку, у него тоже было ранение в голову, но он еще подавал признаки жизни. Вместе с девушкой мы взяли его под руки и повели на выход. По пути нам попался Сергей Панькин, он лежал в проходе также с прострелянной головой. Про других парней я узнал уже потом. На улице мы с девушкой и Усковым остановили какой-то автобус и попросили отвезти нас в больницу.

- Почему Волков начал стрелять?

- Я даже не понял.

- Кто-то требовал у него машину?

- Нет.

- У кого-то в вашей компании было оружие?

- Не было.

- Волков вел беспорядочную или прицельную стрельбу?

- Он стрелял с 2-3 метров, целился в голову или сердце. Он хотел всех нас убить.

- Вы или ваши друзья имели отношение к преступным группировкам?

- Нет, я водителем работал, друзья тоже не имели.

- Почему с огнестрельным ранением вы не обратились в больницу за помощью?

- Побоялся, лечился самостоятельно.

«Я заново учился разговаривать, дышал через трубочки»

- Я близко общался с Усковым и Селиверстовым, - рассказывает в суде другой потерпевший Юрий Климов. - С остальными просто общался. В тот день Андрей пригласил меня в баню №1 отметить его день рождения. В тот день я уже был на дне рождения, и поэтому был уже нетрезв. В бане я выпил еще водки. После окончания сеанса к нам подошел незнакомец и попросил сориентировать его, как найти в бане товарища, которого он потерял. Мы помогли ему найти пропавшего приятеля. Потом все вместе вышли на улицу и стали разговаривать. Новые знакомые предложили нас отблагодарить и вместе пойти в ресторан «У Лукоморья». Мы отказывались, говорили, что нет денег. Однако они сказали, что на стол найдут. После этого мы с ребятами согласились. В «Лукоморье» сначала мы выпили в маленькой кабинке, но все туда не умещались, поэтому переместились в большую. Я разговорился с товарищем Волкова по имени Александр, мы с ним беседовали на входе в заведение. Он рассказал, что они из Тольятти. Мы разговаривали с ним про машины, как купить авто на ВАЗе подешевле. Никаких конфликтов у нас с ним не было. Друзья в это время находились в кабинке.

Некоторое время спустя из зала заведения выбежал мой знакомый Колобков и крикнул: «Там ваших валят!». Я не придал его словам значения и продолжил разговаривать с Александром. Через мгновение появился Волков и направил пистолет на меня. Он находился в 6-7 метрах. К нему подбежал Александр, стал говорить: «Ты что делаешь? Опусти пистолет, это же свои!». Но он не послушал и выстрелил в меня - попал в грудь. Затем снова нажал на спусковой крючок, вместо выстрела послышался щелчок - в обойме закончились патроны. Он перезарядил ствол и снова наставил оружие на меня. Я согнулся, пуля угодила в шею и вышла в челюсти. Каким-то образом мне удалось выбежать из ресторана на улицу. Там меня окрикнул Колобков, вместе мы перешли на другую сторону улицы и стали ловить машину. Через некоторое время мимо нас проехала машина, в которой находился Волков с друзьями. Промелькнула мысль, что сейчас они нас добьют. Но следом ехала другая машина. Видимо, решили не останавливаться, чтобы не стрелять при свидетелях, и проехали мимо.

Тем временем Колобков отвез меня в больницу. Около 9 дней я провел в реанимации, еще две неделе провел в обычной палате. Я заново учился разговаривать, дышал через трубочки. Волков хотел меня уничтожить, но я правда, не знаю за что. Он стрелял профессионально - целился в голову и сердце. Мне повезло, что он не попал в сердце и мне вовремя оказали медицинскую помощь.

- Где были сотрудники ресторана во время стрельбы?

- Официант и бармен прятались под стойкой бара.

- Что же произошло в кабинке?

- Меня там не было, я разговаривал с приятелем Волкова на входе в заведение.

- Может быть, конфликт произошел из-за девушек, присутствовавших с тольяттинскими?

- Были мысли, что конфликт произошел из-за девушек, что кто-то мог к ним приставать. Я слышал такую версию от Колобкова.

Заметим, что все потерпевшие на вопрос, какого наказания вы требуете для Волкова, в своей позиции были солидарны - «только пожизненного». Кроме того, к Волкову все заявили гражданские иски - от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Из потерпевших допросить не удалось только Селиверстова. Сейчас он находится в Крыму и приедет в Саранск только в марте.

Алексей Николаев



