Встречают по одежке

Внешним видом работников городского хозяйства озаботились в столице региона примерно год назад. Справедливости ради надо сказать, что корпоративная одежда у коммунальщиков и сейчас есть, но отчасти она уже не соответствует требованиям времени, да и не выдержан единый стиль. Все недочеты решено было исправить в преддверии чемпионата мира по футболу.

«В нашем городе все должно быть прекрасно, в том числе одежда рабочих коммунальных служб. Опрятная, современная, стильная, удобная и единая униформа станет отличительной чертой коммунальщиков столицы республики», - неоднократно подчеркивал Глава города Петр Тултаев.

Предварительные показы корпоративной одежды проходили в 2017 году. Все модели выбирали в том числе и сотрудники предприятий коммунального профиля. Цветовую гамму подбирали горожане. На последнем совещании с руководителями муниципальных предприятий было принято решение, что выбранные модели пройдут тестирование в самых жестких рабочих и погодных условиях. В минувшую субботу 3 февраля состоялся заключительный показ. В роли моделей выступили рабочие всех муниципальных предприятий города.

Среди многочисленных представителей сильной половины человечества в Большом зале Администрации города лишь несколько женщин. Синюю и серую цветовые гаммы, которые будут превалировать в униформе муниципальных предприятий и управляющих компаний, разбавлял бордовый цвет брючного костюма кондуктора, дополненный голубой рубашкой и шейным платком. В такие элегантные костюмы во время чемпионата мира по футболу и после него будут одеты все кондукторы муниципального предприятия «Горэлектротранс». В тандеме с водителем, на котором будут темно-синие пилотка и брюки, голубая рубашка, галстук с солярным знаком и надписью-вышивкой «Саранск», они наверняка создадут в общественном транспорте доброжелательную атмосферу и приятное впечатление не только у гостей, но и у жителей Саранска. Глава города Петр Тултаев положительно оценил выбор сотрудников «Горэлектротранса»: «Одежда выглядит стильно, однако необходимо разработать зимний вариант для кондукторов и водителей. Вам удобно в этой одежде? - обратился к моделям мэр и, получив утвердительный ответ, подытожил: - Водитель-женщина выглядит как стюардесса».

Одним из главных требований заключительного показа униформы для работников коммунального хозяйства было соответствие размера. «Не нужно выдавать спецодежду работнику большего размера - на вырост, как в большой семье. Заказывайте в размер, по параметрам сотрудников. Немаловажный нюанс - обувь. Она не должна быть на сплошной скользкой подошве. Пусть это будет протекторная подошва, опять же учитывайте мнение людей, которые будут ее носить. В комплект должны входить головные уборы и, как минимум, две футболки или рубашки. Спецодежда для коммунальщиков должна быть удобной, практичной и стильной. Одно другому не мешает! Рабочие коммунальных служб создают настроение и фон в городе», - высказал свои требования Глава региональной столицы Петр Тултаев.

Немаловажный фактор в униформе работников городского хозяйства - обозначение принадлежности к тому или иному предприятию или управляющей компании. Все надписи будут хорошо различимы, название предприятия будет размещено на груди слева, а слоган - на спинке куртки. К слову сказать, когда проходило голосование на лучший слоган, от горожан, в особенности представителей старшего поколения, поступали многочисленные просьбы: название управляющей компании разместить на видном месте спецодежды, чтобы при вызове слесаря или мастера из управляющей компании они могли идентифицировать «своих». Все надписи на новой рабочей одежде сделают из термонаклеек светлого цвета. Униформа будет полностью отвечать современным требованиям: если электрикам «Горэлектротранса» или слесарям управляющих компаний необходимы комбинезоны, а не брюки, эти тенденции будут полностью соблюдены, так же как и светоотражающие полосы на одежде.

Собственный стиль в выборе спецодежды прослеживался у каждого предприятия. Если у «Горсвета» в униформе преобладают ярко-синие оттенки, строгий шрифт надписи «Саранск - светлый город» на куртке выдает строгость и соблюдение устоявшихся традиций, а у «Зеленого хозяйства», как того требует и название предприятия, спецодежда зеленого цвета, то в корпоративной одежде сотрудников муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» просматривается креативный подход. Комплекты темно-зеленого и серого цветов оживлены яркими вставками, а неформальный стиль шрифта «Саранск - чистый город!» привнес в униформу живости и оригинальности.

В завершение показа униформы Глава города Петр Тултаев еще раз подчеркнул - основной приоритет при заказе окончательного варианта спецодежды - мнение сотрудников предприятия: «Спрашивайте у людей, в им чем удобно. Им работать в этой одежде в разных погодных и рабочих условиях. И очень важно, чтобы они не испытывали дискомфорта».

Городской бюджет не будет принимать участия в финансировании приобретения спецодежды - каждое предприятие изыщет собственные средства. Корпоративная одежда должна появиться у специалистов всех управляющих компаний Саранска, независимо от формы собственности. Единая униформа станет обязательным атрибутом и главной отличительной чертой предприятий коммунального профиля Саранска не только во время проведения чемпионата мира по футболу, но и после него - в повседневном режиме. Оценить обновленный внешний вид коммунальщиков горожане смогут уже с 1 июня.