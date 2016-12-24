В Саранске открылась гостиница для животных

У многих людей есть домашние питомцы, со временем они становятся настоящими членами семьи - с ними можно поговорить, поиграть и даже комфортно помолчать. Имеются научные доказательства того, что общение с братьями меньшими, живущими рядом, благотворно влияет на человеческий организм. Например, простое поглаживание кошки снижает на несколько единиц артериальное давление у гипертоника. То же действие способствует снятию усталости после тяжелого рабочего дня. Ежедневное поглаживание любой собаки (даже дворняги) способствует выработке эндорфинов, что в свою очередь улучшает настроение, уменьшает боль и снижает риск развития опасных заболеваний. Оказывается, от замкнутости и стеснительности можно избавиться, если завести в качестве домашнего любимца какого-либо грызуна: хомячка, мышку, морскую свинку, кролика или декоративную крысу. Владельцы этих домашних животных в компании незнакомых людей начинают вести себя гораздо увереннее, беспокойство и стеснительность исчезают без дорогих сеансов психотерапии.

Но иногда обстоятельства могут сложиться так, что хозяину срочно нужно уехать, а питомца оставить негде. Раньше люди старались отдать животных на время родственникам. Однако будут ли те рады такому «подарку», даже если не откажут? И обеспечат ли должный уход за вашими зверюшками? Другой вариант - оставить питомцев дома, отдать ключи соседям и попросить, чтобы они выгуливали собаку, убирали кошачий туалет и кормили зверей хотя бы два раза в день. Даже если у вас замечательные отношения с соседями и вы заплатите им энную сумму за помощь, будет ли вам спокойно и комфортно оставлять квартиру (дом) на все же чужих вам людей? За рубежом для таких случаев давно существуют гостиницы для животных, в России подобные заведения были только в крупных городах. Но совсем недавно такая гостиница появилась и в центре Саранска.

- Идея создания гостиницы для животных пришла в головы хозяевам ветеринарной клиники, на базе которой и располагается гостиница, - рассказывает администратор гостиницы Елена Козлова. - Они освободили второй этаж, чтобы разместить там вольеры для животных. Гостиница работает всего несколько месяцев, с декабря 2017-го. Мы принимаем любых домашних питомцев, но других животных, кроме кошечек и собачек, у нас пока не было, хотя мы не отказываемся ни от кого. Животные живут в больших вольерах, к тому же они у нас гуляют. Для кошек есть специальный комплекс, где они могут лазить. С собачками мы выходим на улицу, гуляем. То есть животные у нас не просто целый день проводят в клетках. Кстати, вольеры у нас очень хорошо оборудованы, для кошек они и вовсе двухъярусные, для них предусмотрены специальные домики, лежанки, различные лазилки. Да и мы сами часто играем с животными. Причем все животные живут у нас дружно, никто ни на кого не лает, все мирно, спокойно. У нас работают люди с большим опытом. Всех животных мы возвращаем в том виде, в каком принимаем.

- Как животные чувствуют себя в гостинице, ведь все они привыкли к домашним условиям?

- Все ведут себя по-разному. Кто-то сначала прячется, кто-то ведет себя более спокойно, чем обычно. Но через день, максимум два - уже привыкают и чувствуют себя хорошо. А собаки так и вовсе от нас уходить не хотят. Ведь, как правило, хозяева целый день на работе, а тут с ними целый день играют, гуляют. И собакам это нравится.

Оставить животное можно на любой срок, главное условие - стопроцентная предоплата.

- Какова стоимость услуг?

- Если корм наш, то стоимость за собаку - 450 рублей в сутки, если владельцы приносят свой корм - 350 рублей. Стоимость проживания кошечек - на 100 рублей дешевле. Гостиница рассчитана на 14 животных, в настоящий момент у нас проживают два питомца. Но в новогодние праздники посетителей было больше. Вольеры у нас большие, и если, допустим, две кошечки привыкли быть вместе, мы спокойно можем их поселить вдвоем. Все по желанию владельца. Летом мы еще не работали, надеемся, что и постояльцев у нас будет больше. А люди смогут спокойно уехать в отпуск, не беспокоясь о своих животных.