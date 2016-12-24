Убийство в «подвальном кафе»

В Саранске 34-летнюю женщину зарубили топором

Утром 5 февраля в Саранске в подвале дома № 116 по проспекту 70 лет Октября на Химмаше было обнаружено бездыханное тело 34-летней Елены Зоткиной. На теле женщины имелись рубленые раны - душегуб орудовал топором.

Елена Зоткина проживала в том же доме, в подвале которого и было обнаружено ее окровавленное тело. По предварительным данным, вечером 4 февраля она выпивала спиртное в компании двух мужчин, которые проживают в соседних подъездах. Местом для употребления горячительного компания выбрала весьма необычное - подвал дома, вход в который расположен у четвертого подъезда. Что произошло в ходе этого «подвального застолья», сейчас выясняет следствие. Известно, что компанию Зоткиной составляли 39-летний Виталий Якомаскин и 45-летний Олег Епишкин. По предварительной версии, Виталий Якомаскин покинул собутыльников чуть раньше, оставив Зоткину наедине с Епишкиным. Вероятно, в какой-то момент у парочки произошла ссора. По пьяной лавочке мужчина не сдержался, схватился за топор и дважды ударил им Елену. Женщина замертво рухнула на землю, а компаньон допил спиртное и как ни в чем не бывало ушел домой спать.

Утром один из жильцов отправился в подвал, чтобы набрать ведро картошки. Здесь его ждал убийственный сюрприз - он наткнулся на окровавленное тело Елены Зоткиной. На ее шее виднелись рубленые раны, рядом валялся окровавленный топор. Мужчина немедленно сообщил о страшной находке в полицию. Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники Следственного комитета и МВД. После проведения экспертизы специалисты сделают более точное заключение о том, в результате чего наступила смерть Зоткиной.

Журналисты «ВС» прибыли на место преступления в тот момент, когда в подвале дома тело погибшей осматривали криминалисты и эксперты. Тем временем у подъезда собрались немногочисленные соседи, чтобы обсудить случившееся ЧП.

- Елена Зоткина жила в первом подъезде, на первом этаже в квартире № 2, - рассказывает пожилая женщина из дома № 116. - В наш дом она переселилась полтора-два года назад. С соседями практически не общалась, жила с 15-летней дочкой без мужа. В последнее время Елена нигде не работала.

- А я ее вообще редко видел, один раз летом она ругалась из-за того, что кто-то выкопал клумбу под ее окнами, - сообщает седовласый мужчина.

- Елену я видел нечасто, с каким-то мужчиной, - говорит сосед по лестничной площадке. - В последнее время видел ее чаще с дочерью-школьницей. - Еще, когда чистил машину, видел ее с какой-то девушкой. Ее ли это квартира, я не знаю, до этого в ней жил мужчина в возрасте за 50. Потом сюда переехала Елена, возможно, она просто снимала здесь жилье. Соседка одевалась вполне прилично. Обычно видел ее трезвой, правда, в последний раз она была выпивши. Никакого шума из ее квартиры никогда не слышал.

- Да, мы видели Елену выпившей, но назвать ее пьяницей, которая на улице без чувств валяется, мы не можем, - утверждают соседи. - Правда, периодически мы замечали ее с местными мужчинами в подвале. Там у них своеобразное «кафе» оборудовано, любители выпить все туда ходили. Накануне Елену заметили в компании двух мужчин из нашего дома - Виталия Якомаскина и Олега Епишкина. Оба нигде не работают, любят выпить. Мы видели, что Виталий и Олег заходили в гости к Елене. Вечером же они, видимо, все вместе выпивали в подвале. Сейчас их полиция забрала, наверное, допрашивает.

Мы уже куда только не жаловались, чтобы подвал закрыли, говорили, мол, там постоянно собираются компании и пьют спиртное. Сколько замков уже на дверь вешали, но они их то и дело ломают и снова лезут в подвал пьянствовать. Надеемся, теперь после убийства обратят на это место внимание и прикроют это подвальное «кафе».

Про Виталия Якомаскина ничего плохого сказать не можем. Ему 39 лет, раньше у него была своя «газель», он работал водителем на 150-м маршруте. Во дворе деревья сажал. Епишкину 45 лет, я уже и не помню, когда он работал, правда, и криминальных наклонностей за ним тоже замечено не было.

Кстати, вон около четвертого подъезда стоит женщина - это мать Виталия Якомаскина.

- Я ничего не знаю, вышла на улицу воздухом подышать, не приставайте ко мне с вопросами, а то сейчас как дам клюшкой! - пригрозила родительница Виталия Якомаскина.

- По-вашему, сын причастен к убийству?

- Нет, он никого не убивал.

- За что же его задержала полиция?

- Там разберутся, если виноват, ответит по всей строгости.

- Я Виталия знаю, хороший парень, не мог он ничего плохого совершить, - вступается соседка.

Тем временем правоохранители завершили осмотр трупа. К подвалу подогнали автобус из ритуальных услуг, а затем на носилках в черном мешке вынесли тело погибшей, загрузили на транспорт и увезли.

Как выяснилось в дальнейшем, изначально собутыльники Елены уверяли, что они расстались с ней, когда та была жива и здорова, а что произошло потом, якобы не знают. Однако уже на следующее утро представители Следственного комитета РМ заявили, что убийство раскрыто по горячим следам во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД по РМ. К убийству причастен один из мужчин, проводивших время в подвале с Еленой. По информации «ВС», этим человеком является Олег Епишкин. Правоохранители заявили, что мужчина совершил убийство во время ссоры из-за «малозначительного повода». Он нанес женщине несколько ударов топором, от которых Елена скончалась на месте. Во время осмотра места происшествия предполагаемое орудие убийства было изъято следователем. Из-за чего именно произошел конфликт, следователи обещают рассказать позже.

Октябрьским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Предполагается, что сегодня, 7 февраля, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании Епишкину меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Николаев



