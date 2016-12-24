В Саранске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице

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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как стало известно «ВС», первоначально информацию о смерти 6-летнего мальчика разместила в социальных сетях его мать. Этой публикацией заинтересовались следователи. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что 6 февраля текущего года в медицинском центре «КИМ» в Саранске 6-летнему мальчику была проведена операция по удалению аденоидов. После завершения операции в связи с резким ухудшением самочувствия ребенок был доставлен в ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», где в тот же день скончался.
Как подчеркивают в СКР, сообщение о данном факте в правоохранительные органы из медицинского учреждения и вышестоящих инстанций не поступало, о случившемся стало известно из средств массовой информации.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изъята и осматривается соответствующая медицинская документация, допрашивается медицинский персонал, иные лица, чьи показания имеют значение для уголовного дела, выясняется причина смерти ребенка и наличие дефектов оказания ему медицинской помощи.
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