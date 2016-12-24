Оценить качество предоставляемых услуг Росреестра можно на портале «Ваш контроль»

Работа по повышению качества и доступности оказания государственных услуг является одной из приоритетных для коллектива филиала Кадастровой палаты по Республике Мордовия. Отзывы о качестве работы сервисов и уровне обслуживания заявителей помогают исправлять недочеты и повышают профессионализм работников учреждения.

С целью исследования мнения граждан по вопросам качества оказания услуг в прошлом году в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия было проведено 4 анонимных анкетных опроса. По результатам обработки анкет, разработанных межрайонным отделом, уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставляемых услуг составил 4,9 балла по пятибалльной шкале.

Обратная связь от заявителей всегда имеет большое значение. Оставить отзыв, предложение или оценить государственные услуги, оказанные специалистами филиала, можно на портале мониторинга качества госуслуг «Ваш контроль» (vashkontrol.ru). Суть процедуры проста: необходимо зарегистрироваться, выбрать в списке организаций филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия и оценить качество определенной услуги по пятибалльной шкале. Оценки можно выставлять через портал «Ваш контроль», электронные терминалы в МФЦ, портал госуслуг, а также при участии в SMS-опросе.

При этом качество госуслуги следует оценивать по нескольким критериям: время ожидания в очереди и предоставления услуги, вежливость и компетентность сотрудника, условия в помещении и доступность информации о порядке предоставления услуги.





