В Саранске арестован подозреваемый в убийстве Елены Зоткиной

Репортер

Октябрьский суд Саранска сегодня выдал санкцию на арест 45-летнего жителя мордовской столицы Олега Епешкина. Он обвиняется в убийстве 34-летней матери-одиночки Елены Зоткиной.

Как сообщал «ВС», тело Елены Зоткиной с рублеными ранами было обнаружено в подвале жилого дома на проспекте 70 лет Октября 5 февраля. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли это преступление по «горячим следам». По подозрению в соершении убийства был задержан житель этого же дома 45-летний Олег Епешкин.

Как выяснилось в ходе заседания об избрании меры пресечения, вечером 4 февраля Епешкин и Зоткина выпивали в подвале дома. В какой-то момент мужчине показалось, что женщина оскорбила его. Он взял топор и несколько раз ударил ее. От полученных травм Елена Зоткина скончалась на месте. После убийства Епешкин, по его словам, закрыл подвал на замок и ушел спать. В суде он заявил, что не помнит, как и почему убил женщину. Постановлением суда он арестован на два месяца. 

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