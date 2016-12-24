По факту убийства женщины в Саранске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Саранске тела убитой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подвале дома по проспекту 70 лет Октября тела 34-летней женщины с рублеными ранами.

Как установили правоохранители, накануне погибшая распивала спиртное в подвале дома. Компанию ей составляли несколько жильцов этого дома. По всей вероятности, в процессе распития произошла ссора, результатом которой стало убийство.

Как подчеркивают в СКР, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива совершенного преступления и лица, причастного к его совершению. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.