По факту убийства женщины в Саранске возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Саранске тела убитой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подвале дома по проспекту 70 лет Октября тела 34-летней женщины с рублеными ранами.
Как установили правоохранители, накануне погибшая распивала спиртное в подвале дома. Компанию ей составляли несколько жильцов этого дома. По всей вероятности, в процессе распития произошла ссора, результатом которой стало убийство.
Как подчеркивают в СКР, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива совершенного преступления и лица, причастного к его совершению. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.
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