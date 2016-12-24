В Саранске в подвале нашли тело зарубленной молодой женщины

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Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту обнаружения в подвале жилого дома в Саранске тела 34-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации «ВС», утром 5 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела женщины в подвальном помещении жилого дома, расположенного по Проспекту 70-летия Октября в Саранске с признаками насильственной смерти – рублеными ранами.
По предварительным данным, погибшая - жительница этого же дома.
Как поясняют в СКР, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершенного преступления, лицо, причастное к его совершению, а также свидетели и возможные очевидцы.
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