Сельская чиновница обманом оформила для дочери социальную стипендию

Репортер

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации одного из сельских поселений Ковылкинского района республики. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В январе 2011 и 2012 годов подозреваемая с целью незаконного получения социальной стипендии дочерью, являющей студенткой одного из высших учебных заведений Мордовии, организовала изготовление справок о своем доходе, внеся в них заниженные сведения. В результате семья сельской чиновницы была отнесена к льготной, а ее дочери учебным заведением незаконно была начислена и выплачена социальная стипендия на сумму более 40 тысяч рублей.

Как подчеркивают в СКР, уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по РМ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Свою причастность к совершению преступления женщина не отрицает.

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