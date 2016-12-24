Хозяева саранской квартиры накопили свыше полумиллиона рублей долгов по квартплате

В столице Мордовии ведется активная борьба с должниками по квартплате. В каждом районе города есть люди, не желающие платить за жилищные и коммунальные услуги, правда, причины у всех разные. Глава Саранска Петр Тултаев на оперативном совещании в мэрии напомнил, что для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, есть меры социальной поддержки. И таким людям нужно помогать. А вот со злостными неплательщиками нужно говорить жестко, тем более если жилье муниципальное.

- В Октябрьском районе Саранска за прошлый год в суд подано 2744 иска на общую сумму более 86 млн рублей, за январь текущего года - 12 исков на общую сумму 1764964 рублей, - докладывает глава Октябрьского района Сергей Мальченков. - По судебным решениям взыскано более 24 млн рублей. В суды также поданы иски на выселение из муниципальных квартир, по 4 подобным делам ведутся разбирательства. Самая большая задолженность по квартире составила 538993 рубля. Ее наниматели не оплачивали счета за жилищно-коммунальные услуги на протяжении нескольких лет. Причем хозяева квартиры нормальные люди, работающие. Среди претендентов на выселение нет ни одной многодетной семьи, нет людей, ведущих асоциальный образ жизни, все имеют постоянное место работы.

- В Пролетарском районе города за 2017 год в суд подано 2964 иска на общую сумму более 80 млн рублей, - заявил глава Пролетарского района Александр Кузьмин. - Вынесено 1363 решения на общую сумму более 51 млн рублей. За январь текущего года в суд подан 221 иск на общую сумму 2725000 рублей. В суды также поданы иски на выселение. По одному иску вынесено решение о выселении из муниципальной двухкомнатной квартиры в доме № 36 по улице Веселовского. Проживавшую здесь 32-летнюю безработную готовы переселить в дом № 25 по ул. Горной, что на ТЭЦ-2. Кстати, женщина ведет асоциальный образ жизни и от работы отказывается. В итоге она задолжала за квартиру более 250000 рублей. Во время судебного разбирательства она часть долга оплатила и теперь пытается подать исковое заявление в вышестоящую инстанцию на оспаривание решения суда первой инстанции и дальнейшее мировое соглашение с полным погашением долга.

Активная работа со злостными неплательщиками идет и в Ленинском районе. По словам руководителя района Александра Юткина, за 2017 год в суд подано 1622 исковых заявления на общую сумму более 74 млн рублей. Также подаются иски на взыскание задолженности по нежилым помещениям. Было подано 250 исков на общую сумму свыше 10 млн рублей. От электроэнергии были отключены 143 квартиры. После подачи иска на выселение одной из квартир в доме № 161 по улице Полежаева был полностью погашен долг в 215 тысяч рублей. Сейчас в суде находятся еще 2 иска на выселение. За январь 2018 года в суды подано 59 исков на общую сумму 1 млн 275 тыс. рублей.

- Работу с должниками необходимо продолжать на системной основе, - заявил Петр Тултаев. - Почему-то пенсионеры оплачивают жилищно-коммунальные услуги вовремя, а 32-летние здоровые молодые люди накапливают огромный долг, при этом нигде не хотят работать. Можно войти в положение инвалидов, многодетных семей, но не таких нерадивых неплательщиков! С нами же ресурсоснабжающие организации судятся, почему мы не должны взыскивать задолженность?! Легко на печи лежать и плевать в потолок. Работать не зазорно, и лопат у нас хватает, задолженность можно и отработать!