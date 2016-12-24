В Кочкурове открыт центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел

Любой запрет за ваши деньги!
Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний
Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
В Мордовии вручили награды одаренным молодым людям, добившимся больших успехов в науке, технике, искусстве и социально значимой деятельности
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
24 января Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» - медалями «За...
Петр Тултаев разбирался в перипетиях жителей общежития на ул. Студенческой
В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний