В Кочкурове открыт центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел

В пятницу в селе Кочкурово был открыт современный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел. Социальный объект нового формата было решено построить на месте старого дома культуры. Просьбы о его реконструкции некоторое время назад озвучили сами жители райцентра.

- Мы нашли необходимые средства и выполнили этот наказ, причём здание не просто отремонтировали, а фактически построили заново, - отметил на церемонии открытия центра Глава Мордовии Владимир Волков. - По нашему мнению, отменные условия для творческого развития граждан, и в особенности молодежи, нужно создавать и в сельской местности, поддерживая тем самым национальную культуру, промыслы, ремесла.

На строительство и оснащение храма искусств было направлено в общей сложности около 87 миллионов рублей. Значительную часть средств выделили федеральный и республиканский бюджеты, хотя и район тоже не остался в стороне.

Здание получилось не только красивым, но и функциональным. Есть концертный зал на 400 мест, хореографические и творческие студии, помещения для репетиций и детских кружков. Здесь располагаются местный музей боевого и трудового подвига, народный театра кукол «Теремок», шахматный кружок, многочисленные фольклорные и танцевальные коллективы (в том числе уникальный в своем роде коллектив народного творчества «Гайги Вайгель») и даже вокально-инструментальный ансамбль.

Особое значение при этом придается развитию народных ремесел. В центре открыта мастерская экспериментальной художественной школы резьбы по дереву - своеобразный филиал известной на всю Россию школы искусств села Подлесная Тавла. Ознакомившись с создаваемыми в районе условиями для творческого развития молодежи, Глава дал наказ воспитанникам: их сувенирная продукция должна стать одной из визитных карточек Мордовии в период проведения матчей чемпионата мира по футболу.

- Разнообразие культурных традиций не просто наше бесценное наследие, а неоспоримое преимущество, помогающее людям сблизиться и лучше понять друг друга, - сказал Владимир Волков. - Именно потому возрождение культуры на селе остаётся важнейшей задачей. Сейчас в отрасли довольно остро ощущается кадровый голод. Клубам, районной и сельским администрациям нужно активно работать в этом направлении, разыскивать народные таланты. Уверен, что новый Центр национальной культуры будет этому способствовать.