Не менее 85,7 миллиона рублей

Об этом было объявлено на прошедшей в пятницу девятнадцатой сессии Госсобрания Мордовии. Речь, напомним, идет о реализации инициативы Президента страны Владимира Путина, предусматривающей предоставление ежемесячных денежных выплат при появлении первого ребенка и до достижения им полутора лет. Размер пособий зависит от региона проживания. При этом учитывается среднедушевой доход семьи - он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе во втором квартале года, предшествующего дате обращения за выплатой. В Мордовии, например, родители или усыновители ныне будут ежемесячно получать по 8714 рублей. Необходимые средства, как отмечалось, уже поступили в республику.

По-настоящему добрым и правильным назвал это решение федеральных властей Глава Мордовии Владимир Волков. «На региональном уровне мы неизменно стремимся поддержать семьи с детьми, - подчеркнул он. - С этой целью в Мордовии была запущена республиканская программа материнского капитала, ориентированная на семьи с тремя и более детьми, внедрен механизм льготной ипотеки, разработаны и другие методы стимулирования рождаемости. В то же время нет сомнений в том, что сегодня следует также поощрять молодых людей, которые сразу после вступления в брак хотят иметь детей. Многие родители знают, как трудно бывает решиться завести первого ребенка - порой даже труднее, нежели второго или третьего. Нужны ответственность, смелость. И конечно же - надежная финансовая основа. С данной точки зрения озвученные Президентом страны предложения о выплате ежемесячного пособия на первого ребенка, продлении и расширении возможностей использования федерального материнского капитала, субсидировании ипотечной ставки можно только приветствовать. Деньги уже начали поступать в республику. И мы готовы незамедлительно приступить к выплатам. Теперь слово за молодежью».

«Введение ежемесячных денежных выплат на первенцев является своевременным. Мы очень надеемся, что данная выплата улучшит материальное положение молодых семей и будет стимулировать на рождение первого ребенка, - отметила на брифинге заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ Светлана Шувалова. - В течение какого времени будет предоставляться такая мера поддержки семьям, где появляется первенец? Это бессрочно.

В нашей республике проведена вся необходимая работа для реализации и осуществления ежемесячной выплаты. По предварительным прогнозам, в 2018 году право на ежемесячную денежную выплату на первого ребенка в размере 8714 рублей будут иметь 2717 семей. По оперативной информации, уже на сегодня в Мордовии родилось 418 детей, из них 225 - первых, 193 - вторых. В настоящее время государственные казенные учреждения социальной защиты по Мордовии готовы принять всех, кто обратится с заявлением о данной выплате. На данный момент к нам поступило 63 заявления, уже прошло 5 выплат. Кстати, на новую выплату могут претендовать и мамы, собирающиеся в одиночку воспитывать ребенка. К нам поступает множество звонков от населения. Звоните в общественную приемную Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по номеру 777-241. Специалисты ответят вам на вопросы и предоставят всю необходимую информацию».

«Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка, - сообщила начальник отдела пособий и ежемесячных денежных выплат Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ Вера Ботина. - Однако мы просим мамочек поторопиться. Дело в том, что выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения или усыновления ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. Пакет документов небольшой. Это свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, справка о доходах семьи, реквизиты документов, подтверждающие счет в банке».

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