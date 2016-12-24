Задушил старушку из-за 40 тысяч рублей и уехал кутить в сауну

В неустроенные 90-е годы минувшего века подобные преступления случались не так уж и редко. Сейчас же они воспринимаются как нечто невозможное, а потому еще более чудовищное по своей сути. Цинизм, с которым была убита пенсионерка в Зубово-Полянском районе, шокировал жителей Мордовии. Бывший уголовник 24-летний Анатолий Чадайкин в поисках денег забрался в дом 71-летней женщины, похитил у нее 40 тысяч рублей, а затем, чтобы скрыть следы преступления, хладнокровно задушил женщину. Прихватив добычу, парень взял такси и уехал в Саранск пропивать деньги в сауне.

Вечером 23 января безработный Анатолий Чадайкин рыскал по селу Каргашино в поисках денег. Видимо, парню хотелось праздника, но финансами для него он не располагал. Тогда ему, ранее судимому за кражи и изнасилование, пришла в голову простая идея - навестить дом бывшей школьной учительницы. Парень резонно предполагал, что 71-летняя пенсионерка получает пенсию и наверняка имеет сбережения, отложенные на черный день. По версии следствия, в половине восьмого вечера Чадайкин подошел к дому старушки, с помощью ножа вскрыл входную дверь и забрался в жилище. Там он наставил на пенсионерку нож и пригрозил расправой, если та не отдаст ему все деньги. Женщина передала налетчику все сбережения - 40 тысяч рублей и мобильный телефон. Но перед тем как покинуть жилище, Чадайкин решил избавиться от жертвы, чтобы та не рассказала о его визите в полицию. Анатолий накинулся на старушку и стал душить. Он сжимал руки до тех пор, пока та не затихла. Затем уголовник поймал попутку и доехал на ней до Зубовой Поляны. В райцентре парень взял такси и отправился в Саранск. В столице Мордовии он созвонился со своим знакомым и пригласил отметить встречу в сауне на улице Серадзской в юго-западной части города.

Пока Чадайкин с приятелем веселились в бане, бездыханное тело пенсионерки в Каргашине нашли односельчане и вызвали полицию. Криминалисты осмотрели тело и установили, что женщина умерла не свой смертью - на шее у нее были характерные следы от удушения. Вскоре оперативники ОМВД России по Зубово-Полянскому району, сотрудники уголовного розыска МВД по РМ и Следственного комитета РФ по РМ выяснили, что вечером рядом с домом видели Чадайкина. В селе его не было. Водители рассказали, что сначала Анатолий уехал в Зубово, а затем и в Саранск. В ту же ночь подозреваемый был задержан полицейскими в одной из городских саун, где он с приятелем весело проводил время в компании девиц легкого поведения. Во время личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого похищенный мобильный телефон и большую часть денежных средств. Несколько тысяч он успел потратить.

Следственный комитет РФ по РМ в отношении Анатолия Чадайкина возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей». Судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что на свободе Анатолий Чадайкин пробыл всего два с половиной месяца. Только в ноябре 2017 года парень отбыл срок за свое последнее преступление и освободился из колонии. Судя по всему, в ближайшее время ему снова придется отправиться в места лишения свободы - на этот раз надолго, а может быть, и навсегда. Заметим, что санкция статьи «Убийство, сопряженное с разбоем» предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.