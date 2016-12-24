Полиция нашла поджигателей ящика с пожертвованиями

8714 рублей на первенца
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...
Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...