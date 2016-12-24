Полиция нашла поджигателей ящика с пожертвованиями

Репортер

 

Шокирующая история с поджогом ящика с пожертвованиями для  больной девочки не осталась без внимания правоохранительных органов. Спустя несколько дней после выхода в нашем еженедельнике статьи об этой бесчеловечной выходке сотрудники УМВД по Саранску сообщили, что поджигатели найдены. Ими оказались 14- и 15-летние ученики Луховской школы.
Напомним, ЧП произошло вечером 20 января в холле кинотеатра «Мадагаскар». Благотворительный фонд разместил прозрачный пластиковый ящик для сбора добровольных пожертвований маленькой девочке Евдокии. Неравнодушные люди в стремлении помочь малютке бросали деньги в этот контейнер. Через прозрачные стенки было видно, что там находятся купюры различного достоинства. Эти деньги и привлекли внимание подростков, которые сидели на лавочке рядом с ящиком для пожертвований. Они пытались как-то достать банкноты, но всякий раз терпели неудачу. Тогда один из школьников (видимо, самый «сообразительный») стал прожигать пластиковый ящик снизу, чтобы сделать дыру и вытащить купюры. Однако банкноты в ящике вспыхнули, а поджигатели ретировались. Сотрудники кинотеатра быстро заметили возгорание и потушили пламя. При этом все действия подростков были записаны камерами видеонаблюдения кинотеатра. 
Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, найти поджигателей помогли неравнодушные горожане, которые узнали на видео учеников Луховской школы. В полиции отметили, что в кинотеатре при поджоге ящика присутствовали четыре человека, одна из них девочка. Но только двое активно пытались достать деньги и запалили ящик. До этого малолетние «пироманы» не имели проблем с законом и не состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Правда, оба воспитываются в неполных семьях. Сейчас правоохранители устанавливают сумму ущерба, если она превысит 1 тысячу рублей, то школьники предстанут перед законом по уголовному делу, если же нет, то по административному. В любом случае, после этого инцидента оба школьника, покушавшихся на деньги благотворительного фонда, будут поставлены на учет.

 

 

                       

 

 

 

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