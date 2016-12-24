«Рассекреченное» убийство

Инсарский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю Саранска Вадиму Сотову. Он признан виновным в убийстве. В 2013 году Сотов до смерти забил поленом своего знакомого, 34-летнего Александра Агеева, а затем закопал его тело в подполе. Труп мужчины обнаружили только в августе прошлого года.

О страшной находке в доме своего давно пропавшего брата рассказал житель села Новлей Инсарского района. При проведении ремонтных работ в погребе прошлым летом он наткнулся на скелетированный труп человека, закопанный в земле. По фрагментам одежды мужчина узнал своего родного брата Александра Агеева 1979 года рождения, который с марта 2013 года числился в розыске как без вести пропавший. С того времени о его местонахождении ничего не было известно. По данному факту следственными органами СК России по Республике Мордовия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Спустя четыре с половиной года тело погибшего Александра Агеева было найдено. Криминалисты осмотрели останки и сделали вывод, что мужчина умер не своей смертью. Эксперты зафиксировали у него перелом теменной, височной и затылочной областей справа. Проще говоря, череп мужчины был проломлен тупым предметом.

Вскоре полицейские установили, что к смерти мужчины может быть причастен 45-летний житель Саранска Вадим Сотов, который на тот момент гостил у Агеева. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в Старошайговском районе.

Полицейские совместно с представителями Следственного комитета установили, что в марте 2013 года в доме у Агеева некоторое время с ним проживал его знакомый Сотов. Но в какой-то момент сестра Агеева потребовала, чтобы брат выставил гостя из дома. Александр внял увещеваниям родственницы и дал Сотову двое суток для сборов. Такое обхождение задело «квартиранта». Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который быстро перерос в драку. В пылу борьбы Сотов схватил полено и трижды ударил соперника по голове. Агеев обмяк, а постоялец лег спать. Наутро он обнаружил, что хозяин дома уже не дышит. Тогда Сотов решил спрятать труп, спустил его в подпол и закопал. Спустя несколько дней родственники Агеева заявили о его исчезновении. Сотов же не подавал виду и даже принимал участие в поисках мужчины.

Уже на следствии своей причастности обвиняемый не отрицал и активно давал показания, вспоминая подробности конфликта.

Прокурор Инсарского района Михаил Бирюков лично поддерживал обвинение на процессе. Гособвинитель просил суд назначить подсудимому 9 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. На основании представленных прокурором района доказательств Вадим Сотов был признан виновным. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.