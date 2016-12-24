Иван Героев вышел по УДО

Бывший руководитель мордовского управления «Почты России» 69-летний Иван Героев добился условно-досрочного освобождения из колонии. Бывший главный почтовик отбывал наказание в колонии в Нижегородской области.

Приговор Ивану Михайловичу был вынесен в декабре 2016 года. Тогда Ленинский районный суд Саранска приговорил его к 4 годам и 6 месяцам неволи со штрафом в размере 500 тысяч рублей. В колонии общего режима Героев пробыл всего около года.

Заметим, что Иван Героев долгое время открещивался от обвинений, но затем передумал и в суде заявил: «Виноват, вину признаю!». Всего Героеву вменялось 13 эпизодов преступлений. Среди них растрата имущества, мошенничество, присвоение и злоупотребление служебными полномочиями.

По приговору суда с Героева взыскано в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, в пользу ФГУП «Почта России» 7 млн 950 тысяч рублей, а в пользу бюджета Российской Федерации (по иску Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия) - 2,8 млн рублей. Суд также постановил оставить арест на имущество Ивана Героева до тех пор, пока он не расплатится по гражданским искам. Имущество бывшего главного почтовика и членов его семьи было арестовано с запасом - почти на 35 миллионов рублей.